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Дело АЗС «Привата»: «Укрнафта» обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда
14:19 06.03.2019 |
ПАО «Укрнафта» направило в Государственное бюро расследований (ГБР) жалобу на действия детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Компания обвиняет их в разглашении данных досудебного расследования, что может нанести ей ущерб в размере не менее 3,3 млрд грн. Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Киева от 20 февраля.
«Разглашение должностными лицами НАБУ данных досудебного расследования, которые, в частности, содержат коммерческую и банковскую тайну «Укрнафты», персональную информацию ее должностных лиц, распространенных выборочно и с предвзято интерпретированным «обвинительным наклоном», привело к возникновению угрозы причинения «Укрнафте» материального вреда, размер которого сложно определить без проведения соответствующей экспертизы, но это сумма может составлять более 3,3 млрд грн», - следует из определения суда.
Претензии «Укрнафты» заключаются в том, что НАБУ по просьбе Антимонопольного комитета неправомерно предоставило имеющуюся у него информацию для антимонопольного расследования, проводимого в отношении сети АЗС группы «Приват». Ранее адвокаты «Укрнафты» потребовали от АМКУ эти материалы уничтожить.
Жалоба в ГБР была подана 22 января адвокатом компании Вячеславом Бунечко. Ранее он представлял «Укрнафту» в споре с НАБУ по поводу 3 млрд грн предоплаты за нефтепродукты компании «Котлас», а также фигурировал в самом расследовании Антикоррупционного бюро по поводу вывода средств из «Укрнафты».
25 января ГБР отказалось признавать «Укрнафту» потерпевшей от действий НАБУ, но в первой половине февраля другой адвокат «Укрнафты» Евгений Киселев подал жалобу в Шевченковский райсуд. 20 февраля этот суд обязал следователей ГБР вручить уполномоченному представителю компании памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего.
Как сообщал enkorr, в 2016 г. АМКУ начал расследование относительно злоупотреблений со стороны АЗС группы «Приват». В июле 2018 г. он составил предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г. В случае «Укрнафты» - это примерно 2,69 млрд грн.
Предварительные выводы были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября прошлого года глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование.
Всего, по данным enkorr, было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.
Справка enkorr
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа - в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на февраль 2019 г. долг «Укрнафты» по налогам составлял 14 млрд грн (без учета пени и процентов) или порядка 20% всей задолженности по стране. По данным НАК «Нафтогаз Украины», в целом налоговый долг «Укрнафты» превышает 30 млрд грн.
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Коломойский повышает ставки. Чувствует, что у него много козырей на руках. Еще год назад речь шла о том, сможет или нет государство заставить олигарха заплатить за ущерб, который он нанес.
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