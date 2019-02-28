Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

В тот момент, когда коррупционные скандалы заставляют тебя думать, что, может Владимр Зеленский - это не так и плохо, на арену снова выходит Коломойский.

Коломойский и Боголюбов (Владимир Коломойский и Геннадий Боголюбов - бывшие совладельцы национализированого в декабре 2016 года ПриватБанка. - Ред.) начали судебный процесс, конечно же в украинских судах, о незаконной национализации ПриватБанка. О незаконной национализации банка, который они в своем письме накануне национализации попросили национализировать. Казалось бы, причем тут высокий рейтинг Зеленского и реальная перспектива его президентства?

Коломойский повышает ставки. Чувствует, что у него много козырей на руках. Еще год назад речь шла о том, сможет или нет украинское государство заставить олигарха заплатить за ущерб, который он нанес украинскому государству, заплатить за то, что украинские налогоплательщики вынуждены были спасать ПриватБанк своими деньгами (это стоило более $5 млрд). Сейчас Коломойский хочет не только не заплатить ничего, но и забрать назад банк, который государство наполнило деньгами и восстановило. И это не блеф.

Если кто-то забыл, то государство вынуждено было национализировать Приватбанк. Потому что годами его собственники выводили деньги из банка, построив идеальную пирамиду, пылесос, который привлекал деньги у вкладчиков и направлял их на бизнес акционеров. Банк не работал как нормальное финансовое учреждение. Весь корпоративный портфель [по данным НБУ] состоял из кредитов связанным лицам. И возвращать деньги эти связанные лица не собирались.

После того, как государство национализировало банк, чтобы его падение не обрушило всю банковскую систему и гривню, встал вопрос об ответственности за преступления. Потому что вывод денег из банка - это преступление. В цивилизованной стране менеджмент банка давно бы сидел в тюрьме. Но не в Украине. Встал вопрос о том, что собственники банка должны компенсировать потери налогоплательщиков. Поэтому идет суд в Лондоне, заморозивший активы олигархов. И у суда нет вопросов, выводили деньги из банка или не выводили. Единственный вопрос, о чем сейчас продолжает думать Лондонский суд, имеет ли он право рассматривать дело. Есть ли у него для этого юрисдикция.

Этот суд в Лондоне, как и Стокгольмский арбитраж, можно выиграть и проиграть. Выиграть такие суды можно только в том случае, если есть политическая воля. Если власти поддерживают позицию страны, а не по тихому сливают ее. Равно как и позиция украинских судов и силовиков, которые также должны забрать у олигархов непосильно нажитое. Но пока не спешат, к сожалению.

Сейчас ставка Коломойского и Ко очевидна. Они хотят защитить себя. Защитить свои активы в первую очередь. А во-вторых, еще и заработать. Получить назад свой банк, который будет уже не пустышкой, а капитализированным финансовым учреждением. В капитале которого сотни миллиардов денег украинских налогоплательщиков и продолжить финансировать свой бизнес. Чтобы в один прекрасный момент, а он обязательно наступит, украинские налогоплательщики снова спасли его банк, заплатив еще большую цену.

И да, кандидат Зеленский, в окружении хороших ребят, может сколько угодно уверять на встречах, что он не будет отдавать Коломойскому ПриватБанк. Он и не будет. Это сделает абсолютно независимый украинский суд.