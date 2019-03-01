Список нарушителей нормативов НБУ вырос до 22 банков

Из 77 платежеспособных банков на 1 февраля хотя бы один норматив нарушали 22 банка, хотя еще месяц назад их было 21.

Список пополнил Коминвестбанк, сообщает FinClub.

Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был лишь у Вернум Банка (33,124 млн грн), который находится в процессе отказа от банковской лицензии.

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, выполняли все банки, как и норматив достаточности основного капитала (Н3; не меньше 7%).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4; не меньше 20%) выполняли все банки, но вот норматив текущей ликвидности (Н5; не меньше 40%) у Вернума упал до 27,14%. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, нарушал также только Вернум Банк (27,18%).

Всего 10 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%:

Укрэксимбанк(29,04%),

Укрсоцбанк(29,74%),

Сбербанк(31,51%),

Альфа-Банк (31,65%),

Банк Кредит Днепр (31,96%),

Мисто Банк (32,2%),

Аккордбанк (48,01%),

Индустриалбанк (51,19%),

Проминвестбанк (125,58%).

Список нарушителей покинул Первый инвестиционный банк, но его пополнил Вернум Банк (36,11%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все банки.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 11 банков:

Полтава-банк (27,57%),

банк «Украинский капитал» (29,57%),

Асвио Банк (35,65%),

Поликомбанк (37,87%),

Аккордбанк (48,61%),

ПУМБ (82,19%),

Юнекс Банк (83,19%),

Вернум Банк (83,51%),

Первый инвестиционный банк (136,01%),

Банк инвестиций и сбережений (175,09%),

Мегабанк (255,46%).





Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).

Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.

Билет в один конец: почему зомби-банки не могут вернуться на рынок

Л13-1 нарушали пять банков: Индустриалбанк (13,79%), Банк Кредит Днепр (33,85%), Ощадбанк (145,51%), Проминвестбанк (155,11%) ПриватБанк (181,58%).

Л13-2 нарушали два банка: Проминвестбанк (55,35%) и Вернум Банк (123,84%).

Впервые НБУ начал публиковать данные по выполнению норматива ликвидности LCR в иностранной валюте и всех видах валют.

LCRив (не меньше 50%) выполнили все банки, тогда как LCRвв (не меньше 80%) нарушали два банка: Коминвестбанк (48,03%) и Мисто Банк (13,71%). НБУ заявлял, что на эти банки приходится всего 0,2% активов банковской системы.

Лидерам по нарушенным нормативам стали Вернум Банк (6), который сдает лицензию, и Проминвестбанк (3). Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.

НБУ сделал систему максимально прозрачной: клиенты банков могут ежемесячно следить за тем, какие ключевые нормативы они нарушают. FinClub выяснял у провинившихся банков, почему они не выполняют требования НБУ (см. «Банки оправдались за нарушение нормативов»).

