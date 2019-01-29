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Нормативы Нацбанка нарушает уже 21 банк
13:09 28.01.2019 |
Из 77 платежеспособных банков на 1 января 2019 года хотя бы один норматив нарушали 21 банка.
Еще на 1 декабря нарушителей было 23, но за прошлый месяц этот список покинул банки «Пивденный» и «Клиринговый дом», сообщает FinClub.
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, выполняли все банки, поскольку Мисто Банк и Банк Кредит Днепр перестали его нарушать.
Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был лишь у Вернум Банка (82,231 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии.
Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, кроме Вернум Банка (11,49%), как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%, а у Вернума он упал до 21,45%. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, нарушал только Вернум Банк (23,37%).
Всего 10 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%: Сбербанк (28,63%), Банк Кредит Днепр (28,70%), Мисто Банк (29,86%), Укрэксимбанк (31,18%), Укрсоцбанк(33,17%), Альфа-Банк (33,46%), Индустриалбанк (49,06%), Аккордбанк (49,17%), Первый инвестиционный банк (99,37%), Проминвестбанк(102,47%). Список нарушителей покинул банк «Пивденный».
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 11 банков - на три меньше, чем месяц назад: банк «Украинский капитал» (27,18%), Полтава-банк (27,96%), Поликомбанк (35,07%), Асвио Банк (37,54%), Аккордбанк (49,74%), Юнекс Банк (81,85%), Вернум Банк (81,98%), ПУМБ (83,16%), Первый инвестиционный банк (136,61%), Банк инвестиций и сбережений (162,19%), Мегабанк (244,9%). Список покинули банк «Клиринговый дом», Банк Кредит Днепр и Мисто Банк.
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 на 1 января нарушали 5 банков: Индустриалбанк (12,80%), Банк Кредит Днепр (36,98%), Ощадбанк (126,26%), Проминвестбанк(150,57%) ПриватБанк (173,99%). Список покинул Альфа-Банк.
Л13-2 нарушали два банка:Проминвестбанк (32,88%) и Вернум Банк (60%). Список покинул Укрэксимбанк.
Лидерам по нарушенным нормативам стали Вернум Банк (6), который сдает лицензию, и Проминвестбанк (3). Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.
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