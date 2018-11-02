За 9 месяцев ОТП Банк увеличил прибыль в 2,3 раза до 1,5 млрд гривен

В январе-сентябре ОТП Банк увеличил прибыл в 2,3 раза до 1 539,105 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (667,433 млн гривен).





Об этом свидетельствуют данные финотчета банка, передают Українські Новини.

В 1-м квартале ОТП Банк получил прибыль в размере 612,6 млн гривен, во втором - 351,4 млн гривен, а в третьем - 575 млн гривен.

В 2017 году ОТП Банк получил чистую прибыль в размере 1,02 млрд гривен, что на 6% больше, чем в 2016 году (954,124 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, на украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.

ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".

Основные показатели работы банка: