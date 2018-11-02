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За 9 месяцев ОТП Банк увеличил прибыль в 2,3 раза до 1,5 млрд гривен
07:57 02.11.2018 |
В январе-сентябре ОТП Банк увеличил прибыл в 2,3 раза до 1 539,105 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (667,433 млн гривен).
Об этом свидетельствуют данные финотчета банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале ОТП Банк получил прибыль в размере 612,6 млн гривен, во втором - 351,4 млн гривен, а в третьем - 575 млн гривен.
В 2017 году ОТП Банк получил чистую прибыль в размере 1,02 млрд гривен, что на 6% больше, чем в 2016 году (954,124 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, на украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.
ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|29 475,3
|32 184,3
|9,2
|Кредиты клиентам
|17 045,0
|20 700,7
|21,4
|Средства клиентов
|25 672,9
|26 739,4
|4,2
|Всего капитала
|3 242,4
|4 780,9
|47,4
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