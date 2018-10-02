Крупнейшими получателями НДС в сентябре стали «Нибулон», ММК им.Ильича, «Азовсталь»

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) среди украинских предприятий в сентябре стали зернотрейдер "Нибулон" и два аффилированных с группой "Метинвест" предприятия - Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича и "Запорожсталь", свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Как указывает ГКСУ, "Нибулон" за месяц в 2,3 раза увеличил показатель возмещения НДС - с 364,4 млн грн в августе до 868,6 млн грн, таким образом, вырвавшись со второй пятерки списка в лидеры.

ММК им.Ильича сохранил вторую позицию, хотя на четверть ухудшил свой результат - 669,4 млн грн (908,9 млн грн - в августе), тогда как "Запорожсталь" повысила показатель возмещения указанного налога с 423,2 млн грн в августе до 616,8 млн грн в сентябре.

Согласно информации ГКСУ, пятерку крупнейших получателей замыкают "ArcelorMittal Кривой Рог" - 567,4 млн грн (375,8 млн грн) и Днепровский металлургический комбинат - 449,8 млн грн (возмещение в августе отсутствовало).

Экспортер зерна и масличных культур "АТ Каргилл" в 3,5 раза повысил свой результат - 423,8 млн грн (119,4 млн грн), тогда как аффиллированный с "Метинвестом" меткомбинат "Азовсталь", возглавлявший список в августе, ухудшил свой показатель с 687,2 млн грн до 369,9 млн грн и спустился во вторую пятерку.

В десятку получателей возмещения НДС также вошли Катеринопольский элеватор - 354,8 млн грн (201,1 млн), сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Дружба-нова" - 321,9 млн грн (возмещение в августе отсутствовало), "Полюс Трейдинг" - 291,2 млн грн (295,1 млн грн).

Третью пятерку крупнейших получателей открывают "Кернел-Трейд", сокративший возмещение НДС с 547,7 млн грн в августе до 255 млн грн в сентябре, а также "Сантрейд" - 237,5 млн грн (321,1 млн грн).

Далее в списке получателей следует запущенный в июне 2017 после пятилетнего простоя "Карпатнафтохим" - он увеличил возмещение НДС с 171,9 млн грн в августе до 189,6 млн грн. За ним расположилась компания "Энселко агро" - 179,5 млн грн (возмещение в августе отсутствовало).

Втрое увеличил сумму возмещения НДС "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 167,5 млн грн против 54,2 млн грн в августе. Также улучшили свой показатель за месяц Государсвтенная продовольственно-зерновая корпорация Украины- 166,5 млн (101,5 млн грн), Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) - 165,6 млн грн (161,9 млн грн), МГЗ - 144,1 млн грн (135,5 млн грн).

Предпоследней в двадцатке крупнейших получателей НДС значится кондитерская корпорация "Рошен" - 139,9 млн грн, при этом в августе данные о возмещении НДС компании отсутствовали.

Замыкает первую двадцатку Днепровский металлургический завод, вдвое ухудшивший свой результат - 131,5 млн грн против 275,2 млн грн в августе.

Помимо указанных компаний, более 100 млн грн возмещения получил производитель двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок "Мотор Сич" - 124,7 млн грн (202,4 млн грн), несколько горно-обогатительных комбинатов - Южный ГОК - 123,9 млн грн (94,4 млн грн), Центральный ГОК - 117,6 млн грн (116,3 млн грн), Еристовский ГОК - 116,4 млн грн (50,1 млн грн), а также "ЛДК Украина" - 113,3 млн грн и "Электросталь-Курахово" - 107,2 млн грн (данные о возмещении НДС в августе у этих двух компаний отсутствовали).

Еще пять компаний получили возмещение НДС больше 70 млн грн: "Суфле Агро Украина" - 90 млн грн (данные о возмещении в августе отсутствовали), Глобинский перерабатывающий завод - 85,9 млн грн (104,3 млн грн), "Веско" - 83,2 млн грн (данные о возмещении в августе отсутствовали), "Сиейчес Украина" - 72,5 млн грн (15,4 млн грн), "Сентравис Продакшн Юкрейн" - 70,2 млн грн (57,6 млн грн).

Как сообщалось, по итогам января-сентября 2018 года НДС был возмещен на сумму 97,62 млрд грн, что на 11,5% превышает показатель девяти месяцев прошлого года. В том числе сентябрьское возмешение составило 12,46 млрд грн по сравнению с 9,99 млрд грн в августе этого года и 9,67 млрд грн в сентябре прошлого.