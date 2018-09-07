Финансовые новости
- |
- 07.09.18
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Азовсталь», ММК им. Ильича и «Кернел-Трейд» получили наибольший объем возмещения НДС в августе
08:09 07.09.2018 |
Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Мариуполь, Донецкая область) и "Кернел-Трейд" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в августе.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Азовсталь" - 687,294 млн гривен, ММК им. Ильича - 557,845 млн гривен, "Кернел-Трейд" - 547,489 млн гривен, "Запорожсталь" - 423,206 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" - 375,809 млн гривен.
Объем возмещения НДС в августе составил 9,993 млрд гривен.
Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева - 4,1 млрд гривен, Запорожской области - 2,2 мрлд гривен, Днепропетровской области - 1,4 млрд гривен и Львовской области - 0,397 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
Государственная фискальная служба возместила около 120 млрд гривен НДС в 2017 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|18+ от Нацбанка. Что означает повышение учетной ставки?
|Курс доллара на межбанке 6 сентября провалился под давлением экспортеров
|СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет
|СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Старт большой приватизации: стало известно, когда выставят на продажу «Центрэнерго»
|«Азовсталь», ММК им. Ильича и «Кернел-Трейд» получили наибольший объем возмещения НДС в августе
|Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро
|«Эко маркет» начал продажу франшизы
|Нацкомиссия утвердила 10-летний план развития ГТС «Укртрансгаза»
|«Запорожсталь» за 8 мес. нарастила выпуск проката на 10,9%
Это интересно
|Браслет Garmin Vivosmart 4 может измерять уровень насыщения крови кислородом
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек