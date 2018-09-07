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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Азовсталь», ММК им. Ильича и «Кернел-Трейд» получили наибольший объем возмещения НДС в августе

 

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Мариуполь, Донецкая область) и "Кернел-Трейд" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в августе.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Азовсталь" - 687,294 млн гривен, ММК им. Ильича - 557,845 млн гривен, "Кернел-Трейд" - 547,489 млн гривен, "Запорожсталь" - 423,206 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" - 375,809 млн гривен.

Объем возмещения НДС в августе составил 9,993 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева - 4,1 млрд гривен, Запорожской области - 2,2 мрлд гривен, Днепропетровской области - 1,4 млрд гривен и Львовской области - 0,397 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

Государственная фискальная служба возместила около 120 млрд гривен НДС в 2017 году.
По материалам: Українські Новини
 

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