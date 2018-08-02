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Крупнейшими получателями НДС в июле стали «ArcelorMittal Кривой Рог», «Кернел-Трейд» и «Азовсталь»
13:59 02.08.2018 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) среди украинских предприятий в июле 2018 года стал металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", которому было перечислено 1,074 млрд грн, тогда как в июне предприятие отсутствовало в списке получателей НДС, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Вторую и третью позиции в тройке лидеров сохранили агроэкспортер "Кернел-Трейд" с суммой возмещения 730,2 млн грн (на 581,1 млн грн больше по сравнению с июнем) и аффилированный с группой "Метинвест" меткомбинат "Азовсталь" - 707,6 млн грн против 533,3 млн грн в июне.
На четвертом и пятом местах соответственно агроэкспортер "Сантрейд" (546,1 млн грн против 345 млн грн в июне) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича из группы "Метинвест" (493,6 млн грн), который в июне стал крупнейшим получателем возмещения НДС с показателем 620,7 млн грн.
По информации ГКСУ, во вторую пятерку крупнейших получателей вошли меткомбинат "Запорожсталь" из группы "Метинвест" - 392,2 млн грн (469,5 млн грн в июне), "Мироновский хлебопродукт" - 300 млн грн (возмещение в июне отсутствовало), "Нибулон" - 234,5 млн грн (117,3 млн грн), "АТ Каргилл" - 218 млн грн (248,9 млн грн) и "АДМ Трейдинг Украина" - 215,3 млн грн (в июне НДС не возмещался).
Помимо указанных компаний, возмещение менее 100 млн грн получили еще семь предприятий: "МГЗ" - 164,2 млн грн (115,3 млн грн), Днепровский меткомбинат - 163,5 млн грн (возмещение в июне отсутствовало), Никопольский завод ферросплавов - 140,6 млн грн (96 млн грн), Полтавский ГОК - 136 млн грн (199,9 млн грн), "Евраз ДМЗ" - 134,6 млн грн (возмещение в июне отсутствовало), "Мотор-Сич" - 106,5 млн грн (134,3 млн грн), Катеринопольский элеватор - 102,5 млн грн (105 млн грн).
Как сообщалось, за семь месяцев этого года НДС был возмещен на сумму 75,16 млн грн, что на 10,1% превышает показатель за январь-июль 2017 года. В том числе июльское возмещение составило 10,72 млн грн по сравнению с 9,63 млн грн в июне этого года и 11,2 млрд грн в июле прошлого.
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