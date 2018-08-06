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Чистая прибыль ОТП Банка в I полугодии выросла в 2,8 раза
08:35 06.08.2018 |
Чистая прибыль ОТП Банка (Киев) январе-июне 2018 года составила 964,1 млн грн, что в 2,8 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года (344,9 млн грн).
"Согласно данным финансового отчета по МСФО по итогам второго квартала 2018 года, ОТП Банк продолжил вести прибыльную операционную деятельность с положительным финансовым результатом в размере 351,4 млн грн, таким образом, нарастив прибыль с начала года до 964,1 млн грн", - говорится в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению банка, его чистый комиссионный доход в отчетном периоде составил 266,4 млн грн, на 51,6 млн грн улучшив результат аналогичного периода прошлого года (214,8 млн грн). Чистый процентный доход в отчетном периоде составил 681,8 млн грн, достигнув 1,26 млрд грн накопительным итогом с начала года.
"На фоне оживления экономической активности в целом и спроса на кредитный ресурс, в частности, по результатам второго квартала 2018 года, кредитный портфель ОТП Банка увеличился на 1 млрд грн, составив 25,9 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц, прибавив 875 млн грн за квартал, составил 17,3 млрд грн. Объем кредитов, выданных физическим лицам, по итогам второго квартала составил 8,6 млрд грн, что представляет собой прирост на 127,3 млн грн за квартал", - говорится в сообщении.
Активы ОТП Банка по итогам второго квартала 2018 года составили 29,2 млрд грн.
Регулятивный капитал ОТП Банка к концу июня составил 3,9 млрд грн (при нормативном требовании не менее 200 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля - 17,14% (при нормативе не менее 10%). Показатель текущей ликвидности ОТП Банка составил 59,94%, превысив норматив, установленный НБУ (40%).
"Наш бизнес - это кредитование, и сейчас мы еще активнее наращиваем объемы кредитования, особенно украинского бизнеса. Например, в рамках уникальной программы для мелких и средних агропроизводителей "ОТП Агро-фабрика" мы уже профинансировали сотни средних агропредприятий. Кроме того, теперь ОТП Банк выпускает тендерные гарантии клиентам в течение всего двух часов и полностью онлайн", цитирует пресс-служба банка председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача.
В Украине АО "ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ОТП Банк занимал 11-е место (30,184 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
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|Чистая прибыль ОТП Банка в I полугодии выросла в 2,8 раза
Регулятивный капитал ОТП Банка к концу июня составил 3,9 млрд грн (при нормативном требовании не менее 200 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля - 17,14% (при нормативе не менее 10%). Показатель текущей ликвидности ОТП Банка составил 59,94%, превысив норматив, установленный НБУ (40%).
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