Крупнейшими получателями НДС в июне стали 2 аффилированых с «Метинвестом» меткомбината и агроэкспортер

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июне 2018 года стал Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича из группы "Метинвест", которому было перечислено 620,734 млн грн по сравнению с 662,6 млн грн в мае, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

На втором месте по сумме возмещения указанного налога агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 586,116 млн грн против 509, 9 млн грн в мае, на третьем - аффилированый с группой "Метинвест" меткомбинат "Азовсталь" - 533,334 млн грн (в мае предприятие возглавляло список с показателем - 668,4 млн грн).

Согласно данным ГКСУ, 15 компаний в июне получили возмещение НДС более 100 млн грн.

Еще один меткомбинат из группы "Метинвест" - "Запорожсталь" - ухудшил свой результат до 469,522 млн грн, хотя в мае предприятие с 515,1 млн грн вошло в тройку крупнейших получателей.

Замыкает пятерку агроэкспортер "Сантрейд", увеличивший свой показатель возмещения НДС с 345,1 млн грн в мае до 393,497 млн грн.

Во вторую пятерку крупнейших получателей НДС вошли "Полюс Трейдинг" - 366,513 млн грн (возмещение НДС в мае отсутствовало), "АТ Каргилл" - 248,992 млн грн (185,079 млн грн), "Цукорагропром" - 2015,117 млн грн (возмещение в мае также отсутствовало), Полтавский горно-обогатительный комбинат (Полтавский ГОК) - 199,925 млн грн (158,5 млн грн) и Днепровский металлургический завод (ДМЗ) - 196,965 млн грн (144 млн грн).

Помимо указанных компаний, более 100 млн грн возмещения НДС в июне получили еще пять предприятий.

Согласно данным ГКСУ, запущенный в июне 2017 года после пятилетнего простоя "Карпатнафтозим" продолжил тенденцию снижения показателя возмещения НДС в июне до 149,897 млн грн при 213,5 млн грн в мае.

Более чем на половину увеличило свой показатель АО "Мотор Сич" - до 134,334 млн грн по сравнению с 83,343 млн грн в мае, тогда как оператор зернового рынка "Нибулон" снизил свой показатель возмещения НДС до 117,399 млн грн при 197,6 млн грн в мае. Ухудшил свой показатель "МГЗ" - 115,31 млн грн против 117,21 млн грн в мае, тогда как Катеринопольский элеватор практически не изменил свой результат - 105,096 млн грн по сравнению с 105,152 млн грн.

Более 90 млн грн возмещения НДС получили три предприятия: Центральный ГОК - 99,879 млн грн (107,919 млн грн), Никопольский завод ферросплавов - 96 млн грн (95,344 млн грн), и экспортер растительных масел и шротов "Олсидз Блек Си" - 93,351 млн грн (81,07 млн грн).

Как сообщалось, за первое полугодие этого года НДС был возмещен на сумму 64,43 млрд грн, что на 13,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе июньское возмещение составило 9,63 млрд грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае этого года и 9,1 млрд грн в июне прошлого года.