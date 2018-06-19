Солнце для Ахметова: китайцы построят крупнейшую в Украине CЭС

Евгений Шишацкий, Антон Кобылянский / LIGA.net

Китайские подрядчики оставили украинских с носом и построят для ДТЭК самую мощную солнечную электростанцию в стране. Лоббистский закон - уже в Раде.

До конца 2018 года в Днепропетровской области должна заработать новая и самая мощная в стране солнечная электростанция на 200 МВт. Похоже, бизнесмен Ринат Ахметов, не скрывает своих амбиций и решил построить станцию, которая будет сопоставима по мощности с бывшими активами в солнечной энергетике братьев Клюевых. После постройки станции ДТЭК будет в явных лидерах отрасли по количеству солнечных панелей.

Холдинг ДТЭК в последнем десятилетии явно решил приударить за возобновляемой энергетикой. В активе холдинга уже есть крупнейшая ветроэлектростанция в стране - Ботиевская, а также Трифановская СЭС на 10 МВт.

LIGA.net выяснила некоторые подробности большой стройки и узнала, не боится ли холдинг Ахметова просто сжечь на солнце большие деньги.

В апреле этого года компании ДТЭК и China Machinery Engineering Company (CMEC) подписали договор на проектирование и строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. После завершения строительства Никопольская СЭС станет самой мощной солнечной электростанцией Украины и войдет в ТОП-3 крупнейших в Европе. Общие инвестиции в проект составят 230 млн евро.

Никопольская СЭС расположится на территории отработанного карьера. По плану ежегодно она будет отпускать более 280 КВТч и обеспечивать 100 000 домохозяйств.

Оказалось, что бизнесмены из Поднебесной отвоевали право не только строить. На прошлой неделе китайская компания Jiangsu Seraphim Solar Systems объявила, что будет поставлять солнечные панели для проекта Никопольской СЭС. В официальном релизе "Серафима" отмечается, что точная мощность будущего объекта составит не 200, а 246 МВт. В ДТЭК объяснили, что мощность станции- 200 МВт, то есть выдача в сеть. А мощность панелей - 246 МВт. Разница в цифрах объясняется тем, что панели редко работают на полную мощность.

"Всего будет установлено 745290 солнечных панелей мощностью 330Вт каждая", - отметили в холдинге.

Китай не только лидирует в рейтинге производителей солнечных модулей. Страна и на своей территории не отстает с развитием солнечной энергетики. Точнее, даже опережает сама себя. Только за 2017 год там добавилось 53,06 ГВт новых PV-мощностей. За первый квартал 2018-го - еще 9,65 ГВт.

В общей сумме Поднебесная ввела в эксплуатацию 130 ГВт солнечных мощностей и уже перевыполнила план 13-й пятилетки на 2 года и 25 ГВт. По сравнению с этими количествами объемы Украины кажутся детскими.

Украина солнечная

В 2017 году, по данным Госэнергоэффективности, общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС) составила 211 МВт. Это рекорд для материковой Украины - в 2016 году суммарный объем насчитывал около 100 МВт.

Всего с 2011 года в нашей стране построено и введено в эксплуатацию СЭС на 742 МВт. В общем объеме произведенной электроэнергии в Украине, по данным ГП Энергорынок, на солнце уже приходится 0,53%. С новым проектом ДТЭК страна вплотную приблизится к первому солнечному гигаватту (без учета мощностей в оккупированном Крыму).

В KNESS - крупнейшем подрядчике украинского солнечного рынка на конец 2017 года - предполагают, что присоединенная мощность СЭС в Украине на конец 2018 года составит примерно 1,3 ГВт. А на конец 2019-го - 2,4 ГВт.

Активность строителей связана не только с желанием сделать добычу энергии почище. В украинских реалиях это еще и выгодно.

"Зеленые" тарифы - тарифы на продажу электроэнергии в общую энергосистему государства - значительно выше, чем аналогичные для АЭС и ТЭС. При этом, по данным Bloomberg, украинские "зеленые" тарифы являются самыми высокими в Европе. Киловатт-час стоит 15 евроцентов. В то же время, в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

"Зеленые" тарифы - составная часть общей цены электроэнергии. Они оплачиваются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (населения и промышленности). В Украине они действуют с 2009 года, а их появление связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Кто еще занял место под солнцем

В 2017 году в Украине инвесторы вложили около $250 млн в солнечную энергетику, что почти в 2 раза больше относительно 2016 года. Компании, которые ввели в эксплуатацию новые мощности или только начали их строительство, обычно готовят объекты на 5-10 МВт.

К примеру, недавно в Никополе была достроена СЭС мощность 10 МВт, прямым инвестором которой является канадская TIU Canada. Компания не собирается останавливаться.

Единственным крупным игроком на рынке пока по-прежнему остается китайская CNBM. Ее директор Юнчжи Чен в ноябре сообщил об оформлении прав собственности на 10 солнечных станций Activ Solar в Украине общей мощностью 267 МВт,что на сегодня составляет ⅓ от всей мощности солнечных электростанций в Украине.

Китайцы получили эти активы за долги прежних владельцев - Сергея и Андрея Клюевых. Активным игроком также является компания Rengy Development (принадлежит владельцу Укрпродукт Сергею Евланчику и его бизнес-партнеру Нареку Арутюняну). Она оперирует парком СЭС общей мощностью более 50 МВт.

Но в 2018 году на рынке появляется все больше новичков, которые в перспективе могут стать крупными игроками.

Из недавних новостей - планы одного из мировых лидеров в чистой энергетике. Acciona Energia Global инвестировать почти 55 млн евро в постройку СЭС в Киевской области.

Отличилась и зона отчуждения. Первая небольшая СЭС запустилась месяц назад в Чернобыле. Ее построила компания Солар Чернобыль (создана в рамках консорциума Rodina и Enerparc AG - ред). Пока ее мощность небольшая - 1 МВт, но компания планирует расширяться еще на 99 МВт, если все пойдет хорошо.

Наиболее активным игроком на рынке проектирования, обслуживания и строительства СЭС по итогам 2017-го оказалась украинская компания KNESS, которая за год ввела в эксплуатацию 98,5 МВт мощностей. Другие подрядчики сдали в эксплуатацию меньшие мощности.

Что говорят эксперты

По словам генерального директора Центра инновационного бизнеса ( IBCentre) Виталия Давия, новый инвестиционный проект ДТЭК оправдан как стратегически - в портфолио компании появятся зеленые мощности, а также с экономической точки зрения - наличие зеленого тарифа позволит его окупить в течении 6-7 лет.

Валентина Белякова, директор TIU Канада, говорит, что украинский рынок высококонкурентен из-за высокого интереса к солнечным проектам. Сама TIU Канада недавно начала инвестировать в украинскую солнечную энергетику. И рассматривает различные проекты строительства на юге Украины. Поделиться планами компания будет готова в течение месяца.

У Ахметова все схвачено?

У проекта также есть и риски. Стопроцентной гарантии, что высокий зеленый тариф продлят,тоже нет. Но пока народные депутаты, кажется, на стороне солнечников. В Раде хотят сохранить статус-кво, обеспечив до 2020 года, существующие в Украине тарифы на рынке "зеленой" электроэнергетики. Соответствующий законопроект №8449 зарегистрирован в парламенте 7 июня.

Документом предлагается, что существующие "зеленые" тарифы будут действовать до 2020 года и только тогда начнут работать тарифные аукционы, по результатам которых право строить станцию ​​и продавать электроэнергию имеет тот, кто предложил самый низкий тариф.

Кроме того, предлагается, что такие аукционы будут вводиться только для солнечных станций более 10 мВт и для ветростанций более 20 мВт. Для всех объектов меньшей мощности будут продолжать действовать "зеленые" тарифы.

Как отмечали Наші гроші, эта лазейка позволит крупным производителям сохранить свои тарифы путем определения своих станций на так называемые очереди. Например, введение крупной солнечной электростанции общей мощностью 100 мВт можно быть разбито на 10 отдельных блоков, которые будут вводиться в действие постепенно, по одному за месяц, и формально представлять собой отдельные объекты, для которых можно получить высокий тариф.