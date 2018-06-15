Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе «зеленые» тарифы

Группа народных депутатов предлагает сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы на рынке "зеленой" электроэнергетики, которые являются самыми высокими в Европе. Соответствующий законопроект №8449 зарегистрирован в Верховной Раде 7 июня.

Документом предлагается, чтобы существующие "зеленые" тарифы действовали до 2020 года и только тогда начали работать тарифные аукционы, по результатам которых право строить станцию ​​и продавать электроэнергию имеет тот, кто предложил самый низкий тариф.

По данным Bloomberg, тарифы на "зеленую" энергетику в Украине являются самыми высокими в Европе. Киловатт-час стоит 15 евроцентов (в Украине "зеленые" тарифы привязаны к курсу евро), в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

Кроме того, законопроектом предлагается, что такие тарифные аукционы будут вводиться только для солнечных станций более 10 мВт и для ветростанций более 20 мВт. Для всех объектов меньшей мощности будут продолжать действовать "зеленые" тарифы.

Как отмечает сайт Наші гроші, эта лазейка позволит крупным производителям сохранить свои тарифы путем разбития своих станций на так называемые очереди. Например, введение крупной солнечной электростанции общей мощностью 100 мВт можно быть разбито на 10 отдельных блоков, которые будут вводиться в действие постепенно, по одному за месяц, и формально представлять собой отдельные объекты. Хотя станция после полного запуска всех блоков будет представлять собой одну СЭС. Однако для каждой из них по мере запуска можно будет получить высокий тариф, поскольку мощность каждого отдельного блока не будет выше прописанных в законопроекте 10 МВт.

Законопроект зарегистрирован группой депутатов, среди которых, по данным движения Честно, есть депутаты, у которых родственники и помощники являются владельцами бизнесов, зарабатывающих на "зеленом" тарифе.

Так, соавторами законопроекта является председатель комитета ТЭК Александр Домбровский и ряд причастных нардепов - Дубневич, Ливик, Чижмарь, Ефимов.

"Зеленые" тарифы являются составной частью общей цены электроэнергии и оплачиваются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (населения и промышленности). "Зеленые" тарифы были одной из причин повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2015 году.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро. Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

В апреле компания ДТЭК Рината Ахметова начала строительство солнечной станции в Днепропетровской области мощностью 200 мВт, которая станет крупнейшей станцией в Украине и войдет в тройку крупнейших в Европе. Всего ДТЭК заявлял о планах построить 1000 мВт солнечных станций. Также ДТЭК принадлежит крупнейшая в Украине ветростанция - Ботиевская ВЭС мощностью 200 МВт.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.