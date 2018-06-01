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Вопрос приватизации Аграрного фонда отложен до следующего года - Мартынюк
12:37 31.05.2018 |
Вопрос приватизации Аграрного фонда (АФ) не снят с повестки дня, но отложен, чтобы нарастить его капитализацию и повысить инвестпривлекательность, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
"К вопросу приватизации Аграрного фонда мы вернемся в следующем году, когда будет реализован проект по созданию собственного мукомольного производства", - утончил замминистра, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Укриана" в ходе онлайн-конференции в Fаcebook в четверг.
Он также отметил, что Аграрный фонд - это специфическое предприятие: во-первых, оно выполняет функции государственного агента на рынке продовольствия и способно нивелировать спекулятивные всплески цен на муку (и опосредованно на хлеб), крупы, сахар. Во-вторых, это предприятие, которое имеет два условных актива - оборотные средства и профессиональный менеджмент.
"Потенциальному покупателю не может быть гарантировано, что оба эти актива будут сохранены после перехода права собственности. Поэтому с точки зрения потенциального инвестора, стоимость этой компании - около нуля. В то же время, АФ в прошлом году сгенерировал прибыль в размере 94,796 млн грн и государство получило от этого дивиденды", - добавил он.
Кроме того, замминистра подчеркнул, что ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) также необходимо приватизировать, предварительно решив ряд вопросов.
"Корпорацию ТОЧНО нужно приватизировать, но для этого нам необходимо: 1) реструктуризировать кредит (план А - досрочное возвращение части займа); 2) найти инвестора. Например, две недели назад в корпорации была делегация одной из арабских стран", - сказал М.Мартынюк.
При это он уточнил, что в связи с предоставлением корпорации $1,5 млрд кредита Экспортно-импортным банком Китая, ее рыночная стоимость отрицательная. Кроме того, кредитным соглашением, по его словам, предусмотрено согласование кредиторов на любые изменения в структуре собственности и на сегодня такого согласования нет.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины исключил из ранее анонсированного списка большой приватизации Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины.
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