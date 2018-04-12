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Интерпол объявил в международный розыск директора “Трейд Коммодити”
07:33 11.04.2018 |
Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, который подозревается в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Все в розыске. И Майко также", - сказал источник.
По его словам, также объявлен в международный розыск представитель "Трейд Коммодити" Владимир Гарькавый.
Как сообщали Українські Новини, детективы НАБУ задержали инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко, но суд отпустил его под личное обязательство с ношением электронного браслета.
Ранее пресс-служба "Трейд Коммодити" сообщила, что Майко находится в отпуске за границей и не скрывается.
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