Интерпол объявил в международный розыск директора “Трейд Коммодити”

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, который подозревается в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все в розыске. И Майко также", - сказал источник.

По его словам, также объявлен в международный розыск представитель "Трейд Коммодити" Владимир Гарькавый.

Как сообщали Українські Новини, детективы НАБУ задержали инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко, но суд отпустил его под личное обязательство с ношением электронного браслета.

Ранее пресс-служба "Трейд Коммодити" сообщила, что Майко находится в отпуске за границей и не скрывается.



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