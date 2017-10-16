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Трейд Коммодити манипулирует данными о ценах на дизтопливо
20:42 19.10.2017 |
В ходе пресс-конференции 16 октября представители компании «Трейд Коммодити» привели некорректное сравнение цен на дизельное топливо с целью демонстрации выгодности своих поставок для Министерства обороны Украины летом 2016 г. Как показало проведенное enkorr исследование сайта «Вестника государственных закупок», компания провела сравнение оптовых цен с розничными.
В ходе пресс-конференции 16 октября журналистам был продемонстрирован слайд со сравнением цен, по которым приобреталось летнее дизтопливо различными госучреждениями и компаниями летом 2016 г., когда «Трейд Коммодити» выполняла контракт на поставку около 20 тыс. т ДТ. Слайд демонстрирует, что цена 19500 грн/т, по которой трейдер продал топливо Минобороны, была минимальной.
Enkorr удалось найти соответствующие тендеры на сайте «Вестника госзакупок», откуда следует, что 8 из 10 представленных «Трейд Коммодити» примеров касаются закупки топлива с поставкой через АЗС с реализацией по талонам или накладным.
В частности, упомянутая в слайде цена ДТ для Главного территориального управления юстиции в Запорожской области в размере 21000 грн/т касается закупки им 31 мая 2016 г. 2 000 л дизтоплива с поставкой на АЗС г. Запорожье с отпуском по талонам по цене 17,64 грн/л. При переводе на тонны с коэффициентом плотности 0,84 это составляет ровно 21000 грн/т, как указано на слайде.
Стоимость ДТ для Сторожинецкого лесного хозяйства в Черновицкой области 21012 грн/т касается поставки 30 000 л ДТ на АЗС г. Сторожинец или с. Буденец талонами по 10, 15 и 20 л по цене 17,65 грн/л.
Упомянутые «Трейд Коммодити» отделения образования трех райгосадминистраций в Черновицкой, Житомирской и Луганской областях закупали по 15 000-25 000 л через АЗС в соответствующих райцентрах по одинаковой цене 17,5 грн/т. Причем все эти три закупки проходили без тендера, а по переговорной процедуре.
Цена закупки ДТ более крупными госпредприятиями со слайдов «Трейд Коммодити», например, ГСП «Чорнобыльская АЭС», также касается тендера на маленький объема топлива, отпускаемого по талонам. 14 июня ЧАЭС подписало договор на поставку 23 000 л талонами по цене 17,1 грн/л с «Техойл Ритейл», что в переводе на тонны по методике «Трейд Коммодити» составляет 20357 грн/т.
Тендер «Украинской железной дороги» за обозначенный «Трейд Коммодити» период по цене 22869 грн/т в «Вестнике госзакупок» найти не удалось, ввиду того, что в структуре УЗ есть множество филиалов которые покупают топливо в том числе по талонам для административных нужд. Но в этот период, а именно 27 мая 2016 г., ЦОП «Укрзализныци» подписал с ОККО договоры на поставку 20 тыс. т ДТ по цене 18500-18900 грн/т, а WOG 30 мая подписал договоры по цене 19500 грн/т.
Кроме этого, на пресс-конференции Андрей Адамовский, называющий себя «одним из инвесторов» «Трейд Коммодити» заявил, что в мае-июне 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро закупало «по опту 80 т дизельного топлива» и цены на него для НАБУ были «повышены на 40%».
В то же время, согласно данным «Вестника госзакупок» в этот период, а именно 15 июня 2016 г. НАБУ подписало договор с «ОККО Бизнес-Контракт» на поставку 65 000 л ДТ и 8 000 л бензина А-95 с реализацией талонами через АЗС. Цена ДТ была установлена на уровне 19,14 грн/л с НДС и, по данным «Вестника госзакупок», в течение действия всего контракта не менялась.
«Сравнение оптовых цен, когда топливо ж/д-цистернами поставляется сразу на нефтебазы Минобороны, с ценами топлива по талонам на АЗС в районных центрах некорректно и является манипуляцией. Это можно расценить как попытку ввести общественность в заблуждение», - считают в «Консалтинговой группе А-95», специализирующейся на проведении мониторингов рынка нефтепродуктов.
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То, как Виталий Касько является одновременно и антикоррупционером, и высокооплачиваемым адвокатом для коррупционеров, не может не вызывать искреннего недоумения.
Как сообщал enkorr, 11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра. Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств на сумму свыше 149 млн грн при закупке топлива у компании «Трейд Коммодити».
16 октября правоохранители в рамках этого расследования задержали Владимира Трофименко, который называет себя «одним из инвесторов» «Трейд Коммодити» . По информации НАБУ, Трофименко является фактическим собственником этой компании. На следующий день Соломенский райсуд отпустил его под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.
Фрагмент видео пресс-конференции 16 октября:
Справка enkorr
Ранее неизвестная группа компаний «Трейд Коммодити» стала активным участником гостендеров в начале 2016 г. На сегодня она обеспечивает более половины поставок нефтепродуктов, закупаемых Минобороны и «Укрзализныцей». Журналистские расследования указывают на поддержку «Трейд Коммодити» на высшем политическом уровне, в частности, влиятельными депутатами из президентской фракции Александром Грановским и Игорем Кононенко. По словам главы Госрезерва Вадима Мосийчука, от лица «Трейд Коммодити» переговоры с ним вел бизнесмен Андрей Адамовский. 16 октября 2017 г. Адамовский публично признал, что является «одним из инвесторов» этой компании.
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