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Борьба за БРСМ-Нафта обостряется. Ставицкий перешел в открытое наступление на Бибу
15:27 22.03.2018 |
Вчера, 21 марта, неизвестные в балаклавах совершили попытку захвата силовым путем 63 АЗС сети «БРСМ-Нафта», которыми управляет компания «Евро Пауер». Об этом enkorr сообщил представитель «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.
«В 22.30 вчерашнего вечера на АЗК ворвались титушки с дубинками и в балаклавах и заблокировали полностью работу станций. На вопрос, кто вы такие, они не представлялись, не показывали никаких документов, они просто сказали, что являются новыми собственниками. По их словам, наличные деньги, которые находятся в кассе, товар, который находится в торговом зале, теперь тоже принадлежат им», - рассказал Мельничук.
Разблокировать работу АЗК, по его словам, компании удалось с помощью полиции в 5 утра 22 марта.
«Благодаря полиции нам удалось выдворить титушек с торговых залов. Отчасти захватчики добровольно покинули помещения, отчасти некоторые из них били доставлены в райотделы полиции, дабы выяснить их личности», - отметил топ-менеджер.
По его словам, станции компании на данный момент работают в режиме повышенной боевой готовности, поскольку хоть «захватчики» покинули залы АЗК, они продолжают находится на территориях станций в автомобилях в количестве от 4 до 18 человек. Например, на АЗК в Киеве сейчас их около 18, на станции в Одессе - 4.
«Работу мы возобновили, но работаем в режиме повышенной боевой готовности, потому что неизвестно, какая команда может поступить титушкам в эти минуты», - сетует он.
Мельничук уверен, что за захватом АЗК стоит экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий. «Это продолжение рейдерской атаки беглого экс-министра Ставицкого, который неоднократно нам устраивал проверки госорганов и пытался отобрать нашу торговую марку... Теперь мы понимаем для чего ему нужна была ТМ. На сегодняшний день он пытается захватить 63 станции», - отметил Мельничук.
В то же время, по его словам, «Евро Пауер» имеет действующее право пользования объектами на основании договора аренды, которые действуют еще на протяжении 2,5 лет.
«Каких-либо официальных документов, писем, уведомлений либо претензий со стороны как собственника, так и арендодателя о расторжении такого договора и о том, что наша компания должна принудительно освободить объекты, передать их по акту передачи не поступало», - резюмировал он.
Как сообщал enkorr, сеть «БРСМ-Нафта» основана в 1995 г. Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 г. О.Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. После взрыва АЗК компании в Переяславе-Хмельницком (апрель 2014 г.) и волны расследований о причастности к этому бизнесу Э.Ставицкого его доля перешла «Фриз Оил Групп», а оба акционера выехали за рубеж, где находятся до сих пор.
В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС. С 2014 г. сетью АЗС управляла компания «Стейт Оил», контролируемая А.Бибой. В 2017 году между бывшими партнерами разгорелся конфликт, версию которого Андрей Биба изложил в интервью enkorr.
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