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Ставицкий возобновил попытки захватить бренд БРСМ-Нафта
11:49 26.02.2018 |
Компания Melian Management (Белиз) подала заявку в Украинский институт интеллектуальной собственности («Укрпатент») на регистрацию торговой марки «БРСМ-Нафта». Это уже вторая попытка Melian признать за собой права на товарный знак одноименной сети АЗС. Об этом свидетельствует копия заявления, имеющаяся в распоряжении enkorr.
Melian Management - владелец 63 АЗС «БРСМ-Нафта», которые отошли стороне экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого после разделения сети в 2016 году.
Согласно копии заявления, Melian просит «Укрпатент» зарегистрировать товарный знак «БРСМ-Нафта» как новый, но при этом визуально идентичного с тем, правами на который с 1995 г. владеет основатель БРСМ Андрей Биба. Различие состоит лишь в оттенке желтого цвета (см. иллюстрацию).
Как следует из документов, интересы Melian представляет Наталья Павлович - руководитель и владелец ООО «Правовое и патентное агентство «Павлович и партнеры». Эта же компания официально представляла интересы компании Melian Management LTD, пытавшейся отсудить права на торговый знак «БРСМ-Нафта» в мае прошлого года. Напомним, тогда конфликт между акционерами «БРСМ-Нафта» А.Бибой и Э.Ставицким вышел в публичную плоскость, но в сентябре был завершен мировым соглашением. Согласно ему Melian признала в суде, что торговая марка однозначно и бесспорно принадлежит Андрею Бибе. Также было заявлено об отсутствии каких-либо претензий на торговый знак.
Однако в декабре конфликт возобновился: 21 декабря принадлежащие А.Бибе автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество отошли компании Э.Ставицкого. Андрей Биба утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем с использованием поддельной доверенности его нотариуса. Свою версию корпоративного конфликта Андрей Биба изложил в интервью enkorr.
Справка enkorr
Сеть БРСМ была основана в 1995 г. Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 г. Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. За последующие шесть лет сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 126 АЗС). По словам Андрея Бибы, в дальнейшем сеть росла исключительно за счет его инвестиций в аренду и приобретение АЗС. По итогам 2017 г. «БРСМ Нафта» была пятая в Украине по количеству АЗС.
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