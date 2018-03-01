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Попытки Газпрома обжаловать решение Стокгольмского арбитража по процедурным моментам не станут основанием для остановки его действия
13:36 01.03.2018 |
В случае, если российский "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража, опираясь на процедурные вопросы, это не станет основанием для остановки действия этого решения, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в четверг.
"Теоретически такая возможность (обжалование - ИФ) есть. Для этого "Газпрому" нужно доказать нарушение процедуры трибуналом. Но это очень сложно и даже начало таких действий не останавливает решение Стокгольмского арбитража", - сказал он.
При этом А.Коболев напомнил, что обжаловать решение по сути "Газпром" не имеет права.
Глава "Нафтогаза" также подчеркнул, что каждый день задержки с выплатой в пользу "Нафтогаза" определенной судом суммы будет стоить "Газпрому" штрафных санкций в размере около 7% годовых.
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