Попытки Газпрома обжаловать решение Стокгольмского арбитража по процедурным моментам не станут основанием для остановки его действия

В случае, если российский "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража, опираясь на процедурные вопросы, это не станет основанием для остановки действия этого решения, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Теоретически такая возможность (обжалование - ИФ) есть. Для этого "Газпрому" нужно доказать нарушение процедуры трибуналом. Но это очень сложно и даже начало таких действий не останавливает решение Стокгольмского арбитража", - сказал он.

При этом А.Коболев напомнил, что обжаловать решение по сути "Газпром" не имеет права.

Глава "Нафтогаза" также подчеркнул, что каждый день задержки с выплатой в пользу "Нафтогаза" определенной судом суммы будет стоить "Газпрому" штрафных санкций в размере около 7% годовых.



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