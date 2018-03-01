Штраф за неуплату Газпромом Нафтогазу $4,63 млрд компенсации по транзитному контракту составляет $526 тыс./день, - НАК

Штраф за неуплату компанией "Газпром" Национальной акционерной компаний "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов компенсации по транзитному контракту составляет 526 тыс. долларов в день.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передают Українські Новини.

При этом 22 декабря 2017 года Арбитраж в своем окончательном решении обязал "Нафтогаз" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты в размере 0,03% за каждый день просрочки. Один день просрочки обходится "Нафтогазу" в 600 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в среду Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

В "Нафтогазе" также утверждают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".