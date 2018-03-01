Стокгольмский арбитраж обязал Газпром платить за транзит 110 млрд куб. м газа ежегодно - Коболев

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, это не является классическим "качай или плати", но если "Газпром" не выполнит прописанный в контракте объем по транзиту 110 млрд куб. м в год, то НАК вновь подаст иск в арбитраж и в более краткие сроки отсудит у российской компании компенсацию за невыполнение условий контракта.

"Насколько я понимаю решение, то, что мы получили, не является классическим ship-or-pay. У нас, к сожалению, его не было в контракте, у нас есть некий оставшийся гибрид... Мы ожидаем, что в 2018-2019 гг. "Газпром" или выполнит это условие, или мы таким же образом легко докажем это в трибунале и за гораздо более короткий срок эти деньги истребуем", - сказал он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову - 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 - 67,1 млрд куб. м, в 2014 - 62,2 млрд куб. м, в 2013 - 86,1 млрд куб. м, в 2012 - 84,3 млрд куб. м, в 2011 - 104,2 млрд куб. м, в 2010 - 98,6 млрд куб. м, в 2009 - 95,8 млрд куб. м, в 2008 - 119,6 млрд куб. м, в 2007 - 115,2 млрд куб. м.

