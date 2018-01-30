США включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в Кремлевский доклад об окружении Путина

Соединенные Штаты Америки включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствует список бизнесменов, обнародованный Минфином США, передают Українські Новини.

Список разделен на четыре части - "Президентская администрация", "Кабинет Министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".

В последний перечень попали совладельцы Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка - Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузмичев.

Также в списке есть Герман Греф (глава российского Сбербанка), Андрей Костин (глава российского ВТБ), Сергей Горьков (глава российского Внешэкономбанка - владельца Проминвестбанка).

Данный отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в конце января США ввели санкции против 21 физического лица и 21 юридического лица из-за конфликта в Украине.