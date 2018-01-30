Финансовые новости
- |
- 30.01.18
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в Кремлевский доклад об окружении Путина
11:44 30.01.2018 |
Соединенные Штаты Америки включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.
Об этом свидетельствует список бизнесменов, обнародованный Минфином США, передают Українські Новини.
Список разделен на четыре части - "Президентская администрация", "Кабинет Министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".
В последний перечень попали совладельцы Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка - Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузмичев.
Также в списке есть Герман Греф (глава российского Сбербанка), Андрей Костин (глава российского ВТБ), Сергей Горьков (глава российского Внешэкономбанка - владельца Проминвестбанка).
Данный отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
Как сообщали Українські Новини, в конце января США ввели санкции против 21 физического лица и 21 юридического лица из-за конфликта в Украине.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. сократился на 31,9% - НБУ
|Рынок новостроек Киева: главные итоги 2017 года
|Тайны партийных карманов. Почему украинские партии не научились жить по-честному
|Почему в мировой экономике все хорошо и будет еще лучше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк инвестиций и сбережений и Universal Bank подключились к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ
|Расписание вебинаров компании RoboForex на текущую неделю
|Укрнафта планирует в текущем году выплатить 1,2 млрд грн налогового долга
|Альфа-банк (Украина) планирует завершить слияние с Укрсоцбанком в 2018 году
|США включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в Кремлевский доклад об окружении Путина
|Интерпайп меняет структуру управления бизнесом, создавая дивизионы направлений
Это интересно
|Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino
|В США могут запретить продажу гаджетов с труднозаменяемой батареей
|Британские ученые: вредна даже одна сигарета в день
|Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины
|10 вещей, на которые не тратят деньги богатые люди
|Nissan оснастил японский отель тапочками-беспилотниками