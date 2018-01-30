Минфин США опубликовал кремлевский список лиц, которые могут попасть под санкции

Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список" в рамках, в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.

Также в списке бизнесменов Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц России.

Отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.

Администрация США 29 января должна была передать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями.

Минфин должен оценить последствия различных ограничительных мер в отношении членов этого списка.

Включение в список пока не означает распространение на включенных в него лиц каких-либо конкретных санкций. Однако эксперты считают, что включение в список может сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Это должно быть сделано не позднее 180 дней с даты вступления закона в силу.