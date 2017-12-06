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Крупнейшими получателями возмещения НДС в ноябре стали "Кернел", ММК им. Ильича и АМКР
14:27 05.12.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре 2017 года стал экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" - 1,04 млрд грн, тогда как в октябре эта сумма составляла 23,47 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно данным ГКСУ, первая пятерка получателей НДС в ноябре несколько изменилась в сравнении с октябрем. Мариупольський металлургический комбинат им.Ильича (группа "Метинвест"), возглавшвший список в октябре с показателем в 619,215 млн грн, занял вторую позицию - 671,433 млн грн за ноябрь.
На третьем месте оказался еще один меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" с 633,194 млн грн против 439,383 млн грн в октябре, когда он входил в десятку наибольших получателей НДС.
За АМКР расположилась "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗК) с суммой возмещения 527,694 млн грн, в октябре компания отсутствовала в списках получателей возмещения указанного налога. Закрывает пятерку "АТ Каргилл" с показателем 377,782 млн грн, при том что в октябре компания получила 333,291 млн грн.
Во второй пятерке еще четыре агроэкспортера и один меткомбинат. Ее открывает занявший второе место в списке получателей НДС в октябре "АДМ Трейдинг Украина" с показателем 343,4 млн грн в ноябре при 599,691 млн грн в предыдущем отчетном периоде. За ним - ООО "Нибулон" - 335,7 млн грн при 548,463 млн грн в октябре, когда компания занимала третью позицию в списке. Замыкают десятку аффилированная с "Метинвестом" "Запорожсталь" - 305,218 млн грн (238,151 млн грн в октябре), "Мироновский хлебопродукт" - 300 млн грн (110 млн грн), "Катеринопольский элеватор" - 230 млн грн.
Следущую пятерку сформировали представители тех же отраслей. В частности, "Сантрейду" было перечислено 215,811 млн грн (301,347 млн грн), "Гленкор Агрикалчер Украина" - 209,589 млн грн (594,583 млн грн), Никопольскому заводу ферросплавов - 145 млн грн (207 млн грн), Еристовскому горно-обогатительному комбинату - 144,698 млн грн (67,334 млн грн), меткомбинату "Азовсталь", входящему в гурппу "Метинвест" - 127,565 млн грн (441,167 млн грн).
Сохранил свои позиции в двадцатке крупнейших получателей НДС Полтавский горно-обогатительный комбинат - 122,091 млн грн (144,786 млн грн). Замыкают двадцатку крупнейших получателей НДС, "Евраз ДМЗ" - 116,223 млн грн (140,3 млн грн), "Органик системс" - 110,593 млн грн (17,043 млн грн), а также "Дельта Вилмар СНД" - 106,173 млн грн (21,664 млн грн). На двадцатую строчку из первой десятки списка опустился "Кофко агри ресорсиз Украина" - 100,259 млн грн (227,064).
Более 90 млн грн возмещения НДС получили три компании - "Мотор Сич" - 99,361 млн грн (86,401 млн грн), "МГЗ" - 98,984 млн грн (109,999 млн грн), "КФЗ" - 90,312 млн грн (52,457 млн грн).
Еще четырем компаниям перечислено более 80 млн грн - "ТД "Дельта Вилмар" - 84,734 млн грн (17,119 млн грн), Центральному горно-обогатительному комбинату (ЦГОК) - 81,35 млн грн (78,991 млн грн), "ЛДК Украина" - 80,258 млн грн (203,408 млн грн).
В целом в ноябре показатель возмещения НДС вырос до 11,421 млн грн в сравнении с 9,729 млн грн в октябре - разница составляет 17%.
Как сообщалось, по итогам десяти месяцев этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 97,299 млрд грн, что на 34,5% превысило показатели десяти месяцев прошлого года.
Согласно данным Государственной фискальной службы (ГФС), возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
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