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Приватбанк объясняет убыток 1,6 млрд гривен за 9 месяцев формированием резервов по токсичным активам
13:53 31.10.2017 |
Приватбанк объясняет убыток в размере 1,6 млрд гривен по итогам 9 месяцев формированием резервов по токсичным активам.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.
"Убыток банка с начала года (-1,6 млрд гривен) сложился, в первую очередь, за счет формирования в 1-м полугодии 2017 страховых резервов по токсичным активам (-6,668 млрд гривен), что является следствием работы предыдущего менеджмента банка", - сообщил банк.
Финансовый результат банка без учета резервов по токсичным активам был бы положительным и равнялся бы 5,063 млрд гривен.
В 4-м квартале банк планирует еще провести расходы по проблемным активам к национализации, а именно: к формированию страховых резервов по токсичным активам, переоценка нефинансовых активов и финансового лизинга (обесценивание залога, который поставлен на баланс банка бывшим руководством).
Приватбанк также сообщил, что в 3-м квартале банк получил прибыль 1,3 млрд гривен за счет проведенных мер по снижению стоимости фондирования: сокращения процентных расходов на -318 млн гривен, или 6,7% - результата постепенного уменьшения стоимости ресурсной базы по депозитам юр- и физлиц (в 3-м квартале это снижение составило 1% годовых); дополнительного увеличения процентных доходов на 331 млн гривен, или 5,73%; роста комиссионного дохода на 262 млн гривен, или 9,7%, за счет увеличения объемов расчетно-кассового обслуживания.
Как сообщали Українські Новини, 9 месяцев Приватбанк закончил с убытком 1,6 млрд гривен.
100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (230,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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