9 месяцев Приватбанк закончил с убытком 1,6 млрд гривен

Январь-сентябрь Приватбанк закончил с убытком 1,604 млрд гривен против прибыли 592 млн гривен за аналогичный период 2016 года.

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

В 1-м квартале прибыль банка составила 744 млн гривен, во 2-м квартале убыток банка составил 3,652 млрд гривен, в 3-м квартале прибыль банка составила 1,3 млрд гривен.

Чистые процентные доходы банка за период составили 4,9 млрд гривен, чистые комиссионные - 7 млрд гривен.

Активы банка в 2017 году увеличились на 23,5% до 253,4 млрд гривен, кредитный портфель - на 9,3% до 47,6 млрд гривен, а обязательства - на 12% до 202,7 млрд гривен.

В 2016 году убыток банка составил 176,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (230,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: