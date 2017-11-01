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9 месяцев Приватбанк закончил с убытком 1,6 млрд гривен
13:50 31.10.2017 |
Январь-сентябрь Приватбанк закончил с убытком 1,604 млрд гривен против прибыли 592 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 744 млн гривен, во 2-м квартале убыток банка составил 3,652 млрд гривен, в 3-м квартале прибыль банка составила 1,3 млрд гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 4,9 млрд гривен, чистые комиссионные - 7 млрд гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 23,5% до 253,4 млрд гривен, кредитный портфель - на 9,3% до 47,6 млрд гривен, а обязательства - на 12% до 202,7 млрд гривен.
В 2016 году убыток банка составил 176,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (230,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|205 183
|253 387
|23,5
|Кредиты клиентам
|43 583
|47 622
|9,3
|Средства клиентов
|181 133
|202 677
|11,9
|Всего капитала
|- 882
|34 877
|-
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