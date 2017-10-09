Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ТД "Гидросила" выплатит 30 млн грн дивидендов
15:50 09.10.2017 |
ЧАО "Торговый дом "Гидросила" (г.Кропивницкий) выплатит акционерам 30 млн грн дивидендов в расчете 600 грн на акцию, говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия.
Согласно ему, соответствующее решение приняло собрание акционеров общества 4 октября, дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 20 октября.
Срок выплаты дивидендов - с 23 октября 2017 года по 4 апреля 2018 года.
Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, крупнейшим акционером ТД "Гидросила" является ЧАО "Гидросила Групп" - 83% (41,5 тыс. акций), а еще 17% (8,5 тыс. акций) принадлежит ревизору Михаилу Попову.
В "Гидросила Групп" основным акционером с 88% выступает глава набсовета Павел Штутман. Гендиректору Юрию Титову принадлежит 6,666654%, а М.Попову, который в этмо ЧАО является членом набсовета, - 5,333346%.
ТД "Гидросила" в 2016 году увеличил выручку на 27,8% - до 564,62 млн грн, а чистую прибыль - на 47,6%, до 86,13 млн грн.
"Гидросила Групп" созданной в результате реструктуризации АОЗТ "Гидрокомплект" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана и разделения двух входящих в него направлений бизнеса в самостоятельные группы - "Гидросила Групп" (производство гидравлических систем для мобильных машин) и "Эльворти Групп" - производство сельхозтехники.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Проминвестбанк увеличил уставный капитал на 25,4%
|Специалисты RoboForex подготовили новые вебинары для трейдеров Форекс
|ТД "Гидросила" выплатит 30 млн грн дивидендов
|НБУ исключил БТА Банк из перечня участвующих в выведении неплатежеспособных банков с рынка
|Приватбанк должен продать "Буковель", здание телеканала "1+1", самолеты МАУ, - НБУ
|АрселорМиталл Кривой Рог вложил $150 млн в реконструкцию аглоцеха
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы