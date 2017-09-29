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Не менее 51% акций "Турбоатома" должны остаться государственными – Гройсман
11:20 29.09.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что контрольный пакет акций (51%) ПАО "Турбоатом" должен оставаться в собственности государства.
"Турбоатом" должен оставаться не менее 51% в собственности, то есть в контрольной собственности государства и точка", - сказал он на брифинге после совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
При этом премьер отметил, что в Украине в приватизации запрещено принимать участие представителям страны-агрессора, то есть России.
Ранее сообщалось, что ПАО "Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, в котором более 75% акций принадлежит государству, планирует реорганизоваться в частное АО (ЧАО).
По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартала текущего года государству принадлежит более 75,2241% акций ПАО "Турбоатом", крупным миноритарным владельцем является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Он владеет 15,3416% акций.
Накануне В.Гройсман на заседании Нацсовета реформ при президенте Украины" назвал ПАО "Турбоатом" в перечне предлагаемых к приватизации объектов.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
В январе-июне 2017 года предприятие получило чистую прибыль в размере 372,37 млн грн, что на 13,5% меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход ПАО сохранился почти на уровне января-июня прошлого года, составив 1 млрд 053 млн грн.
В то же время во втором квартале текущего года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 65,8% к аналогичному периоду 2016 года - 252,51 млн грн, чистый доход вырос на 33% - до 719 млн грн.
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