ПАО "Центрэнерго" (Киев) и ПАО "Турбоатом" (Харьков) после смены типа общества на частное с публичного будут обязаны выкупить акции несогласных с таким решением акционеров, сообщается в пресс-релизе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Изменение типа общества предоставляет акционерам, которые не согласны с этим решением, право требования выкупа их акций компанией. У компаний, в свою очередь, возникает обязанность осуществить выкуп по средней цене, сложившейся на рынке за последние три месяца", - указано в документе.

Нацкомиссия обращает внимание, что государству в уставном капитале ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Турбоатом" соответственно принадлежит 78% и 75% акций.

"Таким образом, у государства как основного акционера этих компаний, могут возникнуть обязательства по выкупу акций у других акционеров. По предварительным оценкам, стоимость выкупа ценных бумаг у всех частных акционеров может составить 2 млрд грн", - отмечено в пресс-релизе.

НКЦБФР также напоминает, что нормами закона предусмотрено, что выкуп должен произойти в течение двух месяцев после соответствующего собрания акционеров.

Ранее сообщалось, что "Центрэнерго" и "Турбоатом" 11 октября и 3 октября соответственно намерены провести внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о смене типа общества на частное с публичного.

По данным Нацкомиссии, причина смены состоит в сложности выполнения указанными обществами требований закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о защите прав инвесторов" №2259 от 7 апреля 2015 года. В частности, наиболее существенными требованиями, которые должны выполняться уже с 1 января 2018 года, являются требование иметь в составе наблюдательного совета независимых директоров и требование пройти процедуру включения акций в биржевой реестр.

В то же время НКЦБФР считает, что компании публичного интереса, акции которых к тому же являются наиболее ликвидными инструментами на рынке ценных бумаг, должны создать систему корпоративного управления в соответствии с признанными в мире принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Мы считаем, что любые сложности, в том числе связанные с выполнением требований законодательства об акционерных обществах, не должны решаться штучным образом. Любые решения в отношении компаний публичного интереса должны быть взвешенными и соответствовать стратегии государства в вопросах управления государственной собственностью, а последствия принятия таких решений должны тщательно оцениваться соответствующими государственными органами", - отмечено в пресс-релизе.

По данным "Украинской биржи" акции "Центрэнерго" за последние три месяца подешевели на 0,74% - до 10,5467 грн за шт. В среду, 27 сентября, курс ценных бумаг к 15:23 кв повысился на 0,5% - до 10,599 грн за шт. Всего в обращении находится 369 млн 407,108 тыс. акций.

Акции "Турбоатома" за последние три месяца подешевели на 11,04% - до 10,851 грн за шт. В среду, 27 сентября, курс ценных бумаг к 15:23 кв повысился на 6,79% - до 11,588 грн за шт. Всего в обращении находится 422 млн 496,52 тыс. акций.