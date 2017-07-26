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ФГВФЛ отменил аукцион по продаже акций "Мотор Сичи"
13:07 27.07.2017 |
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решила снять с продажи пакеты акций ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), сообщается на веб-сайте организатора торгов "Украинской биржи" (УБ, Киев)
В соответствии с указанным решением, запланированный 28 июля аукцион по продаже акций предприятия не состоится, указанно в сообщении.
Как сообщалось, ФГВФЛ запланировал 28 июля серию аукционов по продаже пакетов акций предприятий, которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" (Киев).
В том числе на УБ должен был состояться аукцион по продаже акций "Мотор Сичи".
Стартовая цена продажи была установлена на уровне 2,247 тыс. грн за акцию. Планировалось, что ценные бумаги будут продаваться двумя лотами: первый - объемом 10,2 тыс. акций (0,491% акций предприятия) общей стоимостью 22 млн 919,4 тыс. грн; второй - объемом 9,188 тыс. акций (0,442%) общей стоимостью 20 млн 645,436 тыс. грн.
Брокером по продаже выступало ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, компания группы ICU).
По данным УБ курс акций "Мотор Сичи" 26 июля, после обнародования предприятием положительной финансовой отчетности, повысился на 1,88% - до 2,492 тыс. грн за шт.
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