Зачем Луценко раскручивает дела против Богуслаева

Александр СУКОВ / Деловая столица

Вопреки слухам о политической сделке между Порошенко и хозяином компании "Мотор Сич" Богуслаевым, в последнее время этой компанией плотно занялись ГПУ, Нацполиция и СБУ.

В сентябре Верховную Раду ждет очередной выпуск сериала «дача согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата». На этот раз «героем дня» может оказаться один из самых крупных и влиятельных парламентских бизнесменов - Вячеслав Богуслаев.

Он числится членом депутатской группы «Воля народа». 11 июля уже лишился неприкосновенности член той же группы Олесь Довгий. Если голосование по Богуслаеву тоже будет результативным, то существование этой группы, хваставшейся когда-то «золотой акцией», окончательно лишится смысла.

Впрочем, судьба «Воли народа» выглядит сущей ерундой по сравнению с теми потрясениями, которые постигнут всю украинскую политику, если дела против Богуслаева будут доведены до логического конца. А судя по задору Юрия Луценко, Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ не намерены останавливаться на полпути.

Понятно, что многое будет зависеть от президента. Петр Порошенко может извлечь из всей этой истории тройную выгоду. Правда, одновременно он подвергает себя тройному риску.

Во-первых, Порошенко показывает, что украинская власть не боится отправлять под арест и суд влиятельнейших олигархов. Напомним, что компания "Мотор Сич" - одна из крупнейших не только в Запорожье, но и во всей Украине. Риск тут в возможностях Богуслаева раскачать ситуацию в Запорожье вплоть до массовых политических акций с сепаратистскими лозунгами.

Во-вторых, Порошенко демонстрирует сильный удар по интересам Путина и российского ВПК, которым позарез нужны запорожские авиамоторы. Риск тут в том, что Богуслаев может вообще остановить "Мотор Сич" под тем предлогом, что Киев не дает компании выполнять российские заказы.

А в-третьих, Порошенко предъявляет обществу бескомпромиссность в борьбе с коррупцией. Еще со времен президентских и парламентских выборов 2014 г. было много слухов, да и публикаций в СМИ, о политической сделке между Порошенко и Богуслаевым. Теперь оказывается, что Порошенко не считает себя связанным никакими политическими обязательствами с теми, кто подозревается в коррупции. Риск тут, конечно, в том, что команда президента может поредеть.

Как видим, от развития событий вокруг Богуслаева действительно будет зависеть очень многое. Поэтому нелишне внимательней присмотреться к тому, в чем же он, собственно, подозревается.

20 июля сотрудники Генпрокуратуры и Национальной полиции провели обыски в офисах компаний «Мотор Сич», «Мотор Банка» и страховой компании «Мотор Гарант», принадлежащих Богуслаеву. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»: якобы с 2013 по 2016 гг. руководство «Мотор Сич» накупило «мусорных» ценных бумаг на 350 млн грн, а затем эти деньги через счета фиктивных предприятий и банки были выведены и обналичены.

Луценко пообещал, что в ближайшее время правоохранители будут частыми гостями в офисах «Мотор Сич» - по предприятию есть несколько уголовных дел, одно из которых касается возможного завышения руководством цен на авиадвигатели, поставлявшиеся в рамках государственного оборонного заказа.

Еще одно дело расследует СБУ, оно касается незаконной продажи акций предприятия, имеющего большое значение для оборонного комплекса. Дело в том, что «Мотор Сич» выпускает широкую линейку двигателей для самолетов и вертолетов, сконструированных и выпускаемых на просторах бывшего СССР. Луценко пояснил, что большая часть акций «Мотор Сич» была выведена на офшорные компании с нарушением закона - продажа акций предприятия оборонного комплекса якобы должна была согласовываться с госорганами. При этом он добавил, что некий иностранец пытался купить контрольный пакет акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет не дал согласия.

«Мотор Сич» была приватизирована еще в конце 90-х, и сегодня ее акции свободно обращаются на бирже. Как пояснил финансовый эксперт Алексей Кущ, сегодня их может купить любой желающий, и для этого ему не нужно спрашивать никакого разрешения у госорганов. Однако структура собственности предприятия непрозрачна, и какие компании каким количеством акций «Мотор Сич» владеют, - неизвестно. В украинском реестре указан лишь один собственник - панамская компания Business House Helena, владеющая 17,3% акций. О ней практически ничего не известно, за исключением того, что в названии компании присутствует женское имя «Елена», а так же зовут жену Богуслаева. По обрывочным сведениям, список акционеров-юрлиц «Мотор Сич» насчитывает 166 компаний, они суммарно владеют 85% акций, однако размер пакета каждой компании - менее 10%, и это дает им возможность не фигурировать в реестрах акционеров.

Однако предполагать, что владельцы «Мотор Сич» - это разрозненный конгломерат каких-то мелких компаний, которым посчастливилось прикупить акции высоколиквидного предприятия, - глупо. Богуслаев - представитель некогда могущественного поколения «красных директоров», которые в 1994 г. усадили в президентское кресло Леонида Кучму. Богуслаев - лицо и хребет предприятия, его бессменный руководитель с 1991 г., и наивно предполагать, что не он все эти годы держал в своих руках контроль над львиной долей акций.

Однако нельзя исключить версию, что основными владельцами «Мотор Сич» на сегодня стали россияне. Партнер Богуслаева по бизнесу и коллега по цеху «красных директоров» Федор Муравченко (директор запорожского моторостроительного предприятия «Прогресс», которое разрабатывает и производит авиадвигатели) еще в январе 2007 г. в одном из интервью рассуждал о том, что нет ничего плохого в том, чтобы у украинских машиностроительных предприятий, которые тесно сотрудничают с Россией, были и российские хозяева. При этом он обмолвился, что 85% «Мотор Сич» как раз находится у россиян.

О том, что россияне правдами и неправдами попытаются получить в свою собственность «Мотор Сич», ключевое предприятие для обеспечения двигателями самолетов и вертолетов, предупреждали и военные эксперты. Ведь своего производства авиадвигателей в России так и не смогли создать. Россия была основным клиентом «Мотор Сич» вплоть до начала военной агрессии - ее доля в поставках запорожского предприятия составляла около 50%. Достаточно сказать, что порядка 80% всех произведенных в России вертолетов оснащались именно запорожскими двигателями, не говоря уже о самолетах - Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124 («Руслан»), Ан-26, Бе-200, учебно-боевые Як-130 и L-15.

После начала военной агрессии запорожское предприятие заявило, что остановило все поставки в Россию двигателей, которые могут использоваться в военной авиации. Однако полностью сотрудничество «Мотор Сич» с РФ не прекратилось - катастрофического падения объемов производства и выручки от продажи продукции по сравнению с предвоенными годами не произошло. Эксперты считали, что это может означать, что российские заказы продолжают выполняться, но поставки осуществляются уже через третьи страны.

Есть и другие подтверждения продолжающегося сотрудничества предприятия Богуслаева с Россией. Например, журналист Александр Дубинский в конце мая этого года обнародовал таможенные декларации, из которых следует, что «Мотор Сич» в январе-феврале этого года отправляло в Москву в адрес ЗАО «Двигатели «Владимир Климов - Мотор Сич» запчасти к вспомогательным авиадвигателям для авиатехники, в том числе к двигателю АИ-9. Этот двигатель предназначен для запуска маршевых двигателей многоцелевого вертолета Ка-27, транспортно-боевого Ка-29 и боевых вертолетов Ка-50, Ми-24, Ми-28. И хотя в таможенной декларации указано, что двигатель поставляется «для гражданской авиации», но недавний пример с поставками в Крым турбин Siemens наглядно показывает, что для россиян нарушить запрет - легко и просто.

Существуют и другие примеры сотрудничества. В ноябре прошлого года «Наші гроші» писали, что казенное предприятие «Воинская часть 55056», которое является по сути хозяйственной базой ФСБ, провело тендер на покупку авиадвигателя АИ-450МС для самолета Ан-148. Такие авиадвигатели производит «Мотор Сич», а тендер выиграло ЗАО «Борисфен». Вроде бы ничего особенного, но в декларации о доходах Богуслаева указано, что именно он является конечным бенефициаром этой российской компании.

То же российское ЗАО «Борисфен» в апреле 2016 г. получило заказ на продление ресурса авиадвигателей АИ-25 для одного из самолетов «Специального летного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ. Этот авиаотряд перевозит первых должностных лиц России и руководство ФСБ.

Кроме того, Богуслаев до сих пор является владельцем некоторых других российских предприятий - в его декларации за 2016 г. указано владение 80% ООО «Лосиный остров», 90% ООО «МАП Юнион». Также Богуслаев является конечным бенефициарным собственником таких российских компаний, как ООО «Дубненские моторы», ЗАО «Энерго Сервис», ЗАО «Борисфен-ТНП», ООО «Восточно-европейский альянс», ООО «Курапово», ООО «Вертолетные комплексы и многофункциональные системы».

Богуслаев не теряет и личных связей с Россией - в июле прошлого года он посетил остров Валаам для участия в церемонии открытия православного памятника. В эти же дни Валаам посещал и российский президент Путин. Хотя Богуслаев опровергал, что их визиты в монастырь в одно и то же время были согласованы.

Как видим, поводов для беспокойства у украинских правоохранительных органов в связи с сотрудничеством «Мотор Сич» с иностранными агентами более чем достаточно. Тем более что речь может идти не только об РФ. Согласно еще одной версии, «Мотор Сич» могли пытаться купить не россияне, а китайцы, с которыми у запорожского предприятия с каждым годом появляется все больше совместных проектов. Например, в прошлом году шел разговор о строительстве на территории Китая завода по выпуску двигателей для вертолетов Ми-17. Также «Мотор Сич» обсуждала возможность принять участие в российско-китайском проекте создания тяжелого вертолета AHL. Уже в этом году украинские предприятия договорились с Китаем о поставке 50 самолетов Ан-178, на которых будут установлены запорожские двигатели. Активно осваивающий небо Китай создает все новые модели собственных самолетов, и самый простой способ обеспечить их силовыми установками - купить «Мотор Сич» или построить на украинских технологиях собственный завод.

