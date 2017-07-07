Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, готова выкупить у банка "Пивденный" (Одесса) один из крупнейших столичных ТРЦ Sky Mall, который перешел в собственность финучреждения в счет погашения задолженности.

Как сообщила пресс-служба Arricano во вторник, компания рассматривает как публичную оферту заявление председателя правления банка "Пивденный" Аллы Ванецьянц о намерении продать ТРЦ Sky Mall, и принимает ее.

"Если банк "Пивденный" собирается продать ТРЦ Sky Mall, то мы готовы его выкупить, о чем направим официальное письмо руководителю банка", - цитируется в сообщении генеральный директор Arricano Михаил Меркулов.

Как сообщалось, в интервью еженедельнику "Бизнес", опубликованному 3 июля 2017 года, А.Ванецьянц заявила о планах банка "Пивденный" продать ТРЦ Sky Mall.

"Все залоги, которые переходят после обращения взыскания в собственность банка, в дальнейшем реализуются. И Sky Mall не будет исключением. Планируем его продать", - сказала она в интервью еженедельнику "Бизнес", опубликованном в понедельник.

По ее словам, банк был вынужден начать процесс обращения взыскания в результате обострения конфликта между собственниками ТРЦ, давления на банк как держателя залоговой ипотеки и попытки оспорить договор залога в суде.

Спор компаний Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) и Arricano Real Estate Plc о праве собственности на киевский ТРЦ Sky Mall длится более пяти лет в различных юрисдикциях. В начале мая 2016 года Arricano выиграла этот спор по решению Лондонского международного арбитражного суда. Суд постановил, что все принадлежавшие Stockman акции компании Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшей ТРЦ Sky Mall, должны быть переданы в собственность Arricano за $0 не позднее 5 июня 2016 года.

Stockman не выполнила решение суда и Arricano не смогла восстановить фактический контроль над объектом, который с 2014 года, согласно регистрационным данным, находится в собственности банка "Пивденный".

Площадь двух действующих очередей ТРЦ Sky Mall составляет 88 тыс. кв. м. Генеральный директор ТРЦ Юлия Ванченко в начале мая этого года сообщила, что полномасштабное начало строительства третьей очереди Sky Mall запланировано на осень 2017 года. По ее словам, общая площадь нового трехэтажного объекта составит 71 тыс. кв. м, арендуемая - 39 тыс. кв. м.

Arricano Real Estate специализируется на строительстве ТРЦ, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания по состоянию на начало 2017 года владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Ранее компания контролировала миноритарную долю 49,9% в ТРЦ Sky Mall.

Кроме того, три проекта Arricano находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall в Одессе.

По состоянию на конец 2016 года основными акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., O.U. Ekspert Kapital, Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, ему опосредованно принадлежат 55,45% голосующих акций компании. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежат 7,48% голосующих акций.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года Юрию Родину, отцу А.Ванецьянц, напрямую принадлежало 18,7062% акций, опосредованно - 19,4969%, А.Ванецьянц - соответственно 11,2371% и 13,8859%.

Помимо этого, крупным акционером банка был Марк Беккер с прямым участием 19,1539% и совокупным 23,5680%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (20,228 млрд грн) финучреждение занимало 14-е место среди 90 действовавших банков.