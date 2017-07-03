Коломойский и Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка, - НБУ

Национальный банк заявляет, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.

Об этом говорится в комментарии НБУ, передают Українські Новини.

"Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - сообщает Нацбанк.

Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены.

Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

При проведении национализации Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты связанным юридическим лицам до июля 2017 года.

Данное требование также зафиксировано в меморандуме МВФ.

Приватбанк договорился с консорциумом в составе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, независимой инвестиционно-банковской компании FinPoint и аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) о переговорах по реструктуризации кредитов.