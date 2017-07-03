Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Коломойский и Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка, - НБУ
09:35 03.07.2017 |
Национальный банк заявляет, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.
Об этом говорится в комментарии НБУ, передают Українські Новини.
"Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - сообщает Нацбанк.
Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены.
Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
При проведении национализации Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты связанным юридическим лицам до июля 2017 года.
Данное требование также зафиксировано в меморандуме МВФ.
Приватбанк договорился с консорциумом в составе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, независимой инвестиционно-банковской компании FinPoint и аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) о переговорах по реструктуризации кредитов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Бахмутки до Приазовья. Почему опять погибли наши солдаты
|Заблудившиеся и деморализованные. "Гибриды" боятся окружения Донецка
|Ю. Латынина: Месторождение, которое в Сирии отберут у ИГИЛа, отдадут «повару Путина»
|Ю. Латынина об иске компании Роснефть к АФК "Система": Схема совершенно потрясающая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коломойский и Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка, - НБУ
|Сбербанк РФ начал переговоры о продаже украинской "дочки" с новыми инвесторами
|"Укрзализныця заявляет о попытках "ОККО" завысить цену поставляемого ей ДТ
|ЗТМК с 1 июня повысил зарплату работникам на четверть
|"Молочный альянс" вышел на рынки Грузии и Азербайджана
|Укрзализныця для борьбы с коррупцией и другими преступлениями будет применять ведущий иностранный опыт - форензик
Это интересно
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter
|Как защититься от вируса, который атаковал компьютеры украинских компаний
|Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках
|В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8
|NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»