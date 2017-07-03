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Опубликовано письмо с просьбой Коломойского национализировать Приватбанк
06:52 03.07.2017 |
В распоряжении агентства "Українські Новини" появилось письмо бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, отправленного в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана накануне национализации банка.
Письмо, которое предоставило агентству Министерство финансов, датировано 16 декабря 2016 года. В своем обращении бизнесмены просят власти национализировать Приватбанк.
При этом они обязуются беспрепятственно провести этот процесс.
Коломойский и Боголюбов также обязались реструктуризировать кредиты, которые были им выданы.
В частности, до 1 июля должны быть реструктуризированы 75% кредитов. В этом случае они смогут завершить полную реструктуризацию до конца года.
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