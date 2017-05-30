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НБУ выделил Идея Банку рефинансирование 36 млн гривен
13:40 30.05.2017 |
Национальный банк 24 мая выделил Идея Банку (Ивано-Франковск) рефинансирование 36 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка, передают Українські Новини.
Рефинансирование выделено под залог ОВГЗ.
Кредит выделен путем проведения тендера.
Как сообщали Українські Новини, 99,06% публичного акционерного общества "Идея Банк" владеет польское акционерное общество Getin Holding S.A.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 30-е место (3,3 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
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