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Крупнейшими получателями возмещения НДС в апреле стали меткомбинат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"
15:08 04.05.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле 2017 года стал входящий в корпорацию ИСД Днепровский меткомбинат (ДМК) - 1 млрд 204,6 млн грн, который в марте впервые в этом году получил 647,8 млн грн.
Как сообщила Государственная казначейская служба в четверг, следом идет Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 882,5 млн грн (в марте возмещение отсутствовало) и лидер первых трех месяцев агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 667,4 млн грн (1,335 млрд грн).
Согласно данным Госказначейства, далее следуют меткомбинат "Азовсталь" - 520,2 млн грн (469,5 млн грн) и агроэкспортер "Гленкор Агрикалчер Украина" - 472,4 млн грн (в марте возмещение отсутствовало).
Следующие три места занимают представители горно-металлургического комплекса: "ArcelorMittal Кривой Рог" - 453,8млн грн (637,54 млн грн), Мариупольский меткомбинат им. Ильича - 376,3 млн грн (408 млн грн) и "Запорожсталь" - 296,9 млн грн (494,7 млн грн).
За ними следуют четыре агроэкспортера: "Сантрейд" - 237,7 млн грн (188,7 млн грн), "Радехивский цукор" - 195,4 млн грн и АО "Каргилл" - 191,9 млн грн (в марте возмещение им отсутствовало), а также "АДМ Трейдинг Украина" - 185,1 млн грн.
Замыкают десятку крупнейших получателей НДС в апреле Полтавский ГОК - 177,7 млн грн (426,8 млн грн), "Нибулон" - 175,2 млн грн (118,2 млн грн) и "лебединский семенной завод" - 164,7 млн грн.
В четвертую пятерку по объему возмещения НДС в минувшем месяце вошли новички "Восточный ГОК" - 164,4 млн грн, агрокомпания "Оптимус плюс" - 148,7 млн грн и белоцерковский производитель шин "Премиори" - 128,7 млн грн, а также "Евраз ДМЗ" - 126,3 млн грн (108,1 млн грн) и Авдеевский коксохимзавод - 115 млн грн (34,4 млн грн).
Помимо того, свыше 80 млн грн возмещения НДС в апреле получили Николаевский глиноземный завод - 109,4 млн грн (105,7 млн грн), "Евраз Сухая балка" - 87,1 млн грн (73,2 млн грн) и агроэкспортеры "Луи Дрейфус компани Украина" - 90 млн грн (271,4 млн грн), "Имперово Фудз" - 85,4 млн грн (возмещение отсутствовало) и "Ди энд Эй Эволюшн" - 82,9 млн грн (52 млн грн).
В целом в апреле возмещение НДС составило 11,09 млрд грн, что на 11,8% больше показателя марта этого года и на 55,5% - апреля прошлого года.
Как сообщалось, в целом по итогам четырех месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 38,02 млрд грн, что на 29,6% превысило показатели четырех месяцев прошлого года.
Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.
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