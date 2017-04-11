Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицает угрозу потери независимости наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

"Я бы не преувеличивал никаких угроз. Как премьер-министр Украины я все сделаю для того, чтобы наблюдательный совет НАКа был независимым. Мы высоко ценим работу наблюдательного совета с независимыми представителями, достаточно компетентными", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам премьера, он поддерживает скорейшее реформирование "Нафтогаза" с внедрением современных методов корпоративного управления.

"Думаю, наступил этап, когда мы должны проанализировать, где сегодня находимся. Мне бы хотелось, чтобы НАК быстрее реформировался, чтобы быстрее произошло разделение транспорта, добычи и купли-продажи газа в стране, были внедрены самые современные методы корпоративного управления, и в целом ускорилось создание (полноценного - ИФ) рынка газа", - добавил премьер-министр.

В.Гройсман отметил, что на сегодня ведется дискуссия с международными партнерами по существующим нюансам формирования национального законодательства для создания газового рынка.

"Есть разные пути, вот мы и ищем компромисс. Я думаю, что компромисс будет найден и все будет нормально", - резюмировал он.

Как сообщалось, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в письме в адрес премьер-министра и президента Украины отметил, что задержка с реформированием НАК "Нафтогаз Украины" и отставка независимых членов его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди ключевых предприятий государственной собственности, а также усложнит возможность дальнейшей существующей финансовой поддержки.

С.Чакрабарти в своем письме высказал опасение, что начатая реформа рынка газа и корпоративного управления НАК, согласно подписанному между правительством Украины и ЕБРР плану действий, может провалиться, если украинские власти не предпримут в ближайшие дни необходимых мер.

Он акцентировал внимание на том, что проект политики государственной собственности для "Нафтогаза", в частности, до сих пор содержит положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что может помешать осуществлению намерений о независимости и защите компании от ненужного политического вмешательства.

По его словам, должны быть предприняты срочные шаги в трех основных направлениях: открытие рынка, реформа системы жилищно-коммунальных субсидий и реформирование специальных обязанностей участников рынка газа.

С.Чакрабарти также считает, что последние изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции" безосновательно распространяют на действующих и потенциальных членов набсоветов госпредприятий применяемые к украинским госслужащим обязанности по раскрытию финансовой информации. Это отпугнет претендентов с международным опытом от представления своих кандидатур на эти должности, из-за чего Украина недополучит необходимых квалифицированных услуг по трансформации и организации надлежащего управления в госпредприятиях.

