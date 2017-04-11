Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско - ЕБРР
07:39 11.04.2017 |
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил, что реформа НАК "Нафтогаз Украины" может потерпеть фиаско в ближайшие дни.
Об этом говорится в письме президента ЕБРР, адресованном в прошлую пятницу, 7 апреля, президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимира Гройсмана.
"Обращаюсь к вам по неотложному делу. Реформа "Нафтогаза", одна из самых важных, находящихся под вашей юрисдикцией, может потерпеть фиаско в ближайшие дни. После ряда разочаровывающих событий, независимые члены набсовета НАК заявили о возможности ухода в отставку", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ЭП.
"Если это произойдет, это не только серьезно навредит "Нафтогазу", а и разрушит уверенность международного сообщества в обязательствах правительства по реформированию и реструктуризации НАК", - пишет президент ЕБРР.
Чакрабарти обращает внимание на неоправданную задержку реализации плана корпоративного реформирования "Нафтогаза", и незавершенную работу над имплементацией вторичного законодательства, необходимого для вступления в силу с 1 апреля изменений в устав НАК.
"После многих месяцев консультаций в проекте политики госсобственности для НАК по-прежнему содержатся положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что ставит под угрозу предполагаемую независимость и изоляцию компании от необоснованного политического вмешательства", - отмечается в письме.
"Это необходимо исправить до утверждения политики государственной собственности. Поэтому прошу вас сделать все, что необходимо, чтобы новый устав "Нафтогаза" и необходимые законодательные акты были введены до конца этого месяца", - говорится в документе.
Как сообщала ЭП, на прошлой неделе четверо из пяти членов набсовета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о возможности ухода из компании. Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.
Кроме того со стороны иностранных членов совета существуют претензии о необходимости подачи декларации.
"Мы убедились, что выполнение всех необходимых действий для иностранцев невозможно, а невыполнение таких действий может потенциально привести к уголовному преследованию против нас", - заявили они.
"Обращаем Ваше внимание на то, что независимые члены Наблюдательного Совета подпадают под действие Закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act), а также Закона о коррупции за рубежом США (US FCPA), которые имеют далеко идущие последствия для лиц, прибегающих к коррупционным действий ", - добавили авторы обращения.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Правительство России поддержало перенос выборов на годовщину аннексии Крыма
|Реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско - ЕБРР
|Курс доллара на межбанке не среагировал на официальное заявление от Валерии Гонтаревой об отставке
|Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля
|Почему Путин уже не хочет видеть Тиллерсона в Москве
|Председатель ФГИ Билоус подал в отставку
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
Это интересно
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара