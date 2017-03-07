Финансовые новости
- |
- 07.03.17
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-феврале стали "Кернел", ММК им. Ильича и "Азовсталь"
08:47 07.03.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-феврале 2017 года стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 2 млрд 194 млн грн (764 млн грн), сообщила Государственная казначейская служба.
Согласно ее данным, следом идут входящие в "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 895,2 млн грн (382,5 млн грн) и "Азовсталь" - 856,3 млн грн (703,1 млн грн).
Замыкают пятерку крупнейший получателей НДС с начала этого года "Нибулон" - 756,9 млн грн (694,1 млн грн) и меткомбинат "Евраз ДМЗ" - 731,1 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
Во второй пятерке еще четыре агроэкспортера и один меткомбинат: "Сантрейд" - 677 млн грн (700 млн грн), "ArcelorMittal Кривой Рог" - 676,9 млн грн (2 млрд 577,3 млн грн), "АДМ Трейдинг Украина" - 504 млн грн (884,2 млн грн), АО "Каргилл" - 434,6 млн грн (1 млрд 239,6 млн грн) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - 302,9 млн грн (244,1 млн грн).
Далее в перечне крупнейших получателей НДС в январе-феврале этого года идут "Дельта Вилмар СНГ" - 250,2 млн грн (187 млн грн), "Запорожсталь" - 245,2 млн грн (261 млн грн), входящие в агрохолдинг "Укрлэндфарминг" ООО "Европа-транс Лтд" - 240,7 млн грн (103,1 млн грн) и "Ивано-Франковские колбасы" - 235,5 млн грн (111,8 млн грн), ООО "Олсидз Блэк Си" - 217,3 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
В двадцатку также вошли "Ди энд Ай Эволюшн" - 203,5 млн грн (90 млн грн), "Полтавский горно-обогатительный комбинат" - 188,3 млн грн (534,4 млн грн), еще один представитель "Укрлэндфарминга" "Имперво Фудз" - 187,7 млн грн (92,9 млн грн), "Николаевский глиноземный завод" - 178,2 млн грн (165 млн грн) и ООО "Внницкий комбинат хлебопродуктов №2" - 162,9 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
Помимо того больше 100 млн грн возмещения с начала текущего года получили "Никопольский завод ферросплавов" - 141,4 млн грн (85,2 млн грн), "Центральный ГОК" - 139,6 млн грн (43,8 млн грн), "Пологовский МЭЗ" - 132,6 млн грн (94,1 млн грн), "Запорожский ферросплавный завод" - 132,4 млн грн (45 млн грн) и "Энгельхарт СТП (Украина)" - 128,5 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
Как сообщалось, по итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года. При этом в январе возмещение составило всего 0,03 млрд грн, а вся сумма была выплачена несколькими траншами в начале и в конце февраля.
В декабре минувшего года возмещение НДС подскочило до рекордных 15,96 млрд грн после падения до 6,11 млрд грн в ноябре.
Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мариупольское направление. Почему активизировались бои под Пикузами
|"Отжим" Донбасса: Почему главари "Л-ДНР" оставляют Ахметова владельцем предприятий
|Суд отправил Насирова под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|4 банка планируют подключиться к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-феврале стали "Кернел", ММК им. Ильича и "Азовсталь"
|"Укрзализныця" приобрела 135 тыс. тонн дизтоплива почти на 3 млрд грн
|"Укрнафта" в очередной раз просит Кабмин разрешить ей экспортировать нефть
Очередное свое обращение к правительству с призывом изменить порядок проведения аукционов мотивировано тем, что с марта 2017 года Кременчугский нефтеперерабатывающий завод компании "Укртатнафта" переходит на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.
|RoboForex вебинары — незаменимый помощник для трейдинга
|"Укрзализныця" в январе-2017 увеличила доход на четверть - Балчун
Это интересно
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED
|Lenovo вернет миру бренд Motorola через две недели после отказа от него
|Panasonic представила солнечную панель для крыши Toyota Prius Prime
Солнечная крыша мощностью 180 Вт позволяет зарядить батарею силового агрегата, а также 12-В аккумулятор автомобиля. По словам главного инженера проекта Prius Коджи Тойошима (Koji Toyoshima), солнечная крыша повышает эффективность автомобиля на 10 %.
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны