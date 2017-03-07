Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-феврале 2017 года стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 2 млрд 194 млн грн (764 млн грн), сообщила Государственная казначейская служба.

Согласно ее данным, следом идут входящие в "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 895,2 млн грн (382,5 млн грн) и "Азовсталь" - 856,3 млн грн (703,1 млн грн).

Замыкают пятерку крупнейший получателей НДС с начала этого года "Нибулон" - 756,9 млн грн (694,1 млн грн) и меткомбинат "Евраз ДМЗ" - 731,1 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Во второй пятерке еще четыре агроэкспортера и один меткомбинат: "Сантрейд" - 677 млн грн (700 млн грн), "ArcelorMittal Кривой Рог" - 676,9 млн грн (2 млрд 577,3 млн грн), "АДМ Трейдинг Украина" - 504 млн грн (884,2 млн грн), АО "Каргилл" - 434,6 млн грн (1 млрд 239,6 млн грн) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - 302,9 млн грн (244,1 млн грн).

Далее в перечне крупнейших получателей НДС в январе-феврале этого года идут "Дельта Вилмар СНГ" - 250,2 млн грн (187 млн грн), "Запорожсталь" - 245,2 млн грн (261 млн грн), входящие в агрохолдинг "Укрлэндфарминг" ООО "Европа-транс Лтд" - 240,7 млн грн (103,1 млн грн) и "Ивано-Франковские колбасы" - 235,5 млн грн (111,8 млн грн), ООО "Олсидз Блэк Си" - 217,3 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

В двадцатку также вошли "Ди энд Ай Эволюшн" - 203,5 млн грн (90 млн грн), "Полтавский горно-обогатительный комбинат" - 188,3 млн грн (534,4 млн грн), еще один представитель "Укрлэндфарминга" "Имперво Фудз" - 187,7 млн грн (92,9 млн грн), "Николаевский глиноземный завод" - 178,2 млн грн (165 млн грн) и ООО "Внницкий комбинат хлебопродуктов №2" - 162,9 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Помимо того больше 100 млн грн возмещения с начала текущего года получили "Никопольский завод ферросплавов" - 141,4 млн грн (85,2 млн грн), "Центральный ГОК" - 139,6 млн грн (43,8 млн грн), "Пологовский МЭЗ" - 132,6 млн грн (94,1 млн грн), "Запорожский ферросплавный завод" - 132,4 млн грн (45 млн грн) и "Энгельхарт СТП (Украина)" - 128,5 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Как сообщалось, по итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года. При этом в январе возмещение составило всего 0,03 млрд грн, а вся сумма была выплачена несколькими траншами в начале и в конце февраля.

В декабре минувшего года возмещение НДС подскочило до рекордных 15,96 млрд грн после падения до 6,11 млрд грн в ноябре.

Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.