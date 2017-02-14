Приватбанк, Государственный Ощадный банк и Проминвестбанк имеют наибольшую задолженность по рефинансированию перед Национальным банком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Согласно ему, общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд гривен, в том числе по основной сумме без начисленных процентов - 22,57 млрд гривен.

Задолженность Приватбанка составляет 18,047 млрд гривен, Ощадбанка - 2,559 млрд гривен, Проминвестбанка - 912,19 млн гривен.

Задолженность Диамантбанка - 631,51 млн гривен, Укргазбанка - 574,99 млн гривен, Платинум Банка - 257,09 млн гривен, ING Банка - 13,16 млн гривен, Уркэсимбанка - 0,66 млн гривен.

За 2016 год наибольшее увеличение долгов перед НБУ было у Проминвестбанка - на 712,33 млн гривен, у Диамантбанка - на 472,33 млн гривен, у ING Банка - на 13,16 млн гривен.

При этом больше других погашали задолженность Ощадбанк - 11,5 млрд гривен, Приватбанк - 9 млрд гривен и Укргазбанк - 3,7 млрд гривен.

За год платежеспособные банки уменьшили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования с 28,05 млрд гривен до 22,995 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в январе сократилась на 4% до 71,8 млрд гривен.

Задолженность банков перед НБУ, согласно финансовой отчетности банков: