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Приватбанк, Ощадбанк и Проминвестбанк имеют наибольшую задолженность по рефинансированию НБУ
10:37 14.02.2017 |
Приватбанк, Государственный Ощадный банк и Проминвестбанк имеют наибольшую задолженность по рефинансированию перед Национальным банком.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Согласно ему, общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд гривен, в том числе по основной сумме без начисленных процентов - 22,57 млрд гривен.
Задолженность Приватбанка составляет 18,047 млрд гривен, Ощадбанка - 2,559 млрд гривен, Проминвестбанка - 912,19 млн гривен.
Задолженность Диамантбанка - 631,51 млн гривен, Укргазбанка - 574,99 млн гривен, Платинум Банка - 257,09 млн гривен, ING Банка - 13,16 млн гривен, Уркэсимбанка - 0,66 млн гривен.
За 2016 год наибольшее увеличение долгов перед НБУ было у Проминвестбанка - на 712,33 млн гривен, у Диамантбанка - на 472,33 млн гривен, у ING Банка - на 13,16 млн гривен.
При этом больше других погашали задолженность Ощадбанк - 11,5 млрд гривен, Приватбанк - 9 млрд гривен и Укргазбанк - 3,7 млрд гривен.
За год платежеспособные банки уменьшили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования с 28,05 млрд гривен до 22,995 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в январе сократилась на 4% до 71,8 млрд гривен.
Задолженность банков перед НБУ, согласно финансовой отчетности банков:
|Задолженность перед НБУ на 01.01.2016, млн гривен
|Задолженность перед НБУ на 01.01.2017, млн гривен
|Изменение задолженности за 2016, млн гривен
|Приватбанк
|27 079
|18 047
|-9 033
|Ощадбанк
|14 060
|2 559
|-11 501
|Проминвестбанк
|200
|912
|712
|Укрэксимбанк
|2 980
|0,66
|-2 979
|Укргазбанк
|4 284
|575
|-3 709
|Диамантбанк
|159
|632
|472
|Платинум Банк
|604
|257
|-347
|"Пивденный"
|542
|0
|-542
|ING Банк
|0
|13
|13
|Общая задолженность
|50 846
|22 995
|-27 851
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