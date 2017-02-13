Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписал договоры с семью банками-агентами для осуществления выплат вкладчикам неплатежеспособных банков через автоматизированную систему, сообщает Фонд на своем сайте в понедельник.

"Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк и банк "Пивденный" получили доступ к промышленному процессинговому центру Фонда гарантирования", - говорится на сайте.

ФГВФЛ отмечает, что апробация автоматизированной системы начнется на следующей неделе.

Как предполагалось, до введения в промышленную эксплуатацию автоматизированная система будет апробирована в режиме выплат возмещений вкладчикам отдельных банков, отнесенных к категории неплатежеспособных в 2017 году. После этого постепенно будет осуществляться перевод на новую систему выплат вкладчикам всех неплатежеспособных банков.

По информации ФГВФЛ, автоматизированная система выплат создана для удобства процесса получения гарантированной суммы вкладчиками неплатежеспособных банков за счет расширения сети пунктов выплат. Так, вкладчик сможет выбрать для получения средств отделения не одного банка, к которому фонд направил реестр, а выбирать среди всех банков-агентов, подключенных к системе.

ФГВФЛ подчеркивает заинтересованность в присоединении к системе как можно больше банков, которые будут соответствовать установленным для банков-агентов критериям.

Нормативно-правовые акты Фонда гарантирования, позволяющие перейти к выплатам с помощью автоматизированной системы выплат, вступили в силу 31 января 2017 года.

