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31 банк являлся убыточным в 2016, - НБУ
16:17 08.02.2017 |
Национальный банк констатирует убыточность 31 банка по итогам 2016 года.
Об этом говорится в отчетных данных Нацбанка, передают Українські Новини.
По итогам 2016 года, убыток показало 31 платежеспособное финансовое учреждение.
Общий убыток данных банков составил 158,5 млрд гривен.
Наибольший убыток по итогам отчетного периода получили: Приватбанк(135,3 млрд гривен), Укрсоцбанк(10,4 млрд гривен), ВТБ Банк (6,3 млрд гривен), Проминвестбанк (4,2 млрд гривен) и Альфа-банк (Украина) (4,1 млрд гривен).
В то же время наиболее прибыльными оказались следующие банки: "Райффайзен Банк Аваль" (3,8 млрд гривен), Ситибанк (1,4 млрд гривен), ОТП Банк (962 млн гривен), Креди Агриколь Банк (807,8 млн гривен), ING Банк (791,1 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
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