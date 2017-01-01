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Топливно-энергетический комплекс
"Азовсталь" запустила производство новых крановых рельсов
08:27 30.12.2016 |
Продукция изготавливается для портов, промпредприятий и строительных компаний
Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) начал производство крановых рельсов КР80, - говорится в сообщении пресс-службы «Метинвеста» Рината Ахметова.
Как уточнили в компании, с производством нового продукта предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в промышленности крановых рельсов.
По данным «Метинвеста», новая продукция соответствует стандартам ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121 и применяется для строительства путей мостовых кранов с высокой грузоподъемностью. При этом среди потребителей крановых рельсов - морские порты, промышленные предприятия, строительные компании.
На предприятии проинформировали, что первые 100 тонн нового профиля поставлены на внутренний рынок и в страны СНГ, а ожидаемый годовой объем реализации крановых рельсов КР80 оценивается компанией приблизительно в 1 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что меткомбинат «Азовсталь» завершил прокатку стальных листов для Египта. Заказ стал одним из самых сложных для предприятия, выполненных за последние годы.
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