Продукция изготавливается для портов, промпредприятий и строительных компаний

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) начал производство крановых рельсов КР80, - говорится в сообщении пресс-службы «Метинвеста» Рината Ахметова.

Как уточнили в компании, с производством нового продукта предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в промышленности крановых рельсов.

По данным «Метинвеста», новая продукция соответствует стандартам ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121 и применяется для строительства путей мостовых кранов с высокой грузоподъемностью. При этом среди потребителей крановых рельсов - морские порты, промышленные предприятия, строительные компании.

На предприятии проинформировали, что первые 100 тонн нового профиля поставлены на внутренний рынок и в страны СНГ, а ожидаемый годовой объем реализации крановых рельсов КР80 оценивается компанией приблизительно в 1 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что меткомбинат «Азовсталь» завершил прокатку стальных листов для Египта. Заказ стал одним из самых сложных для предприятия, выполненных за последние годы.