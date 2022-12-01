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Посли G7 закликають відновити роботу Вищої Ради Правосуддя
16:26 01.12.2022 |
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Посли G7 публічно вийшли з заявою про критичність запуску Вищої Ради Правосуддя.
Про це повідомляє офіційний Твіттер-акаунт послів G7.
"Очікуємо, що в січні З'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова ЦПК Віталій Шабунін висловив побоювання, що делегати з'їзду суддів планують провалити обрання своїх представників до Вищої ради правосуддя (ВРП). Він зазначив, що делегати з'їзду намагатимуться провалити обрання своїх представників до ВРП у достатній кількості. А ті, кого таки оберуть будуть представниками судової мафії.
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