Судова мафія планує заблокувати формування нової Вищої ради правосуддя, - Шабунін

Делегати з'їзду суддів планують провалити обрання своїх представників до Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа на фінальній стадії. Розуміючи це, судова мафія планує заблокувати формування нової Вищої ради правосуддя. Для цього вони скористаються зʼїздом суддів, делегати якого провалять обрання своїх представників до ВРП у достатній кількості. А ті кілька, кого все-таки "для годиться" оберуть, судову мафію власне і представляють", - розповів Шабунін.

Щоб це зупинити, необхідна публічна позиція президента про неприпустимість таких дій зʼїзду суддів, зазначає голова ЦПК.

"Вона могла б бути такою. Закон вимагає від суддів обрати представників до ВРП. Формування ВРП - вимога Єврокомісії для нашого вступу в ЄС. Без працюючої ВРП суддів-колаборантів неможливо ані затримати, ані відсторонити. Якщо Зʼїзд суддів 1) плює на закон, 2) блокує наш вступ до ЄС і 3) захищає колаборантів, значить він грає на стороні ворога. А з ворогом у воєнний час треба вчиняти відповідно. "A la guerre comme à la guerre", - зазначив Шабунін.

Він зазначає, що у президента України є час на публічні розборки з Кличком, то на судову реформу, украй важливу саме під час війни, його має вистачити й поготів.

"Зʼїзд суддів готується Радою суддів на чолі зі ставлеником Вовка Богданом Монічем, а його делегатів обирають усі судді країни. Якщо зʼїзд заблокує найшвидший запуск ВРП, то Україні точно не потрібна така Рада суддів. Та й потреба, власне, у таких суддях (які сформують такий зʼїзд) є сумнівною.Якщо зʼїзд суддів провалить запуск ВРП, то це легітимізує будь-які дії президента щодо судової системи. Включно з її повним перезавантаженням. Не виваженою реформою, як зараз, а тотальним перезавантаженням. Бо якщо більшістю суддів і зараз управляє мафія (а зʼїзд це проявить), то це питання національної безпеки, і таку судову систему треба перезавантажувати повністю і докорінно", - наголошує Шабунін.