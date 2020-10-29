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Mercedes-Benz поделится электромоторами с Aston Martin
16:54 29.10.2020 |
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Компания Mercedes-Benz собирается расширить сотрудничество с Aston Martin. Немецкий производитель поделится новыми разработками - в частности, электрическими двигателями, которые будут применятся на гибридах и полностью «зелёных» моделях британцев.
Сотрудничество компаний длится уже семь лет, однако на фоне снижающейся ликвидности Aston Martin немецкая марка решила увеличить свою долю дешевеющих акций сразу в несколько раз - с 2,3 до 20 процентов.
Таким образом, пакет акций «Мерседеса» станет вторым по величине в Aston Martin, уступая лишь доле канадского миллиардера Лоуренса Стролла, которая составляет 25 процентов. При этом, по словам представителей Mercedes-Benz, полностью выкупать британскую компанию немцы не планируют.
Британцы уже пользуются разработками Mercedes-Benz: например, 550-сильным двигателем V8 4.0, которым оснащается единственный кроссовер Aston Martin - DBX. В будущем штутгартские технологии будут использоваться для электрификации модельного ряда марки, а также для расширения объёмов продаж. Согласно амбициозному плану Aston Martin, к 2024 году марка собирается реализовывать по 10 000 автомобилей в год. Для сравнения, в прошлом году ей удалось продать только 6000.
По словам главы Aston Martin Тобиаса Моерса, пришедшего из AMG, компания может выпустить первый гибрид с электромотором от Mercedes уже в 2023 году. Кроме этого, сделка предоставит больше свободы в адаптации и доработке двигателей Daimler - вплоть до создания полноценных собственных версий. Причём речь идёт как об электромоторах, так и о традиционных ДВС. По некоторым данным, Aston Martin особо заинтересован в 730-сильном «твин-турбо» V8, которым Mercedes-AMG оснастил GT Black Series.
Что касается модельного ряда, то британцы планируют сделать ставку на «автомобили с передним и средним расположением двигателя, а также внедорожники», заявил Стролл.
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