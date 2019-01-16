Альянс Ford и Volkswagen займётся пикапами и грузовыми фургонами

Гиганты автомобильной индустрии Ford и Volkswagen объявили о создании глобального альянса, первым совместным проектом которого станут грузовые автофургоны и пикапы.

В совместном заявлении автопроизводители сообщили о намерении разработать к 2022 году коммерческие грузовые фургоны и пикапы средних размеров для глобальных рынков.

Ford и VW отметили, что у альянса будет строго соглашение о сотрудничестве - не будет ни слияния, ни «совместного владения».

Как сообщается в пресс-релизе, «альянс обеспечит значительный масштаб и эффективность и позволит обеим компаниям разделить инвестиции в автомобильные архитектуры, которые предоставляют разноплановые возможности и технологии».