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АНАЛІТИКА

Зеленський пропонує Cтефанішину на посаду посла у США

14:05 17.07.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Вона працюватиме на цій посаді, поки з Вашингтоном погоджуватимуть її кандидатуру на посаду посла у США.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Зеленський заявив, що підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

За його словами, у цьому статусі вона працюватиме, щоб «не втрачати темпу у відносинах з Америкою», поки тривають усі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

«Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах зі США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови», - повідомив президент.

До цього Ольга Стефанішина обіймала посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський планує замінити представників у всіх країнах G7 і G20. Згодом сам Володимир Зеленський підтвердив, що Оксану Маркарову звільнять із посади посла України у США.

Зеленський натякав, що замінити її зможе міністр оборони Рустем Умєров.

«Якщо я ухвалю рішення - а це буде найближчим часом, - що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді», - казав він.

Стаття на тему:

16.07.2025 САП відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Стефанішиної
САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди». Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні ще нікому не повідомили. Досудове розслідування триває.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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