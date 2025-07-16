САП відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Стефанішиної

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо в. о. віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Про це повідомили у НАБУ у відповідь на запит депутата Олексія Гончаренка та розповіла у коментарі hromadske речниця САП Ольга Постолюк.

За її словами, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди». Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні ще нікому не повідомили. Досудове розслідування триває.

Як зазначив Гончаренко, кримінальне провадження відкрили 11 червня. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Справу відкрили за зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про що йдеться?

Джерела «Української правди» в політичних, бізнесових та правоохоронних колах заявили, що ексчоловік віцепремʼєрки Михайло Стефанішин минулого року знайшов «ключі від АРМА» - представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах.

Співрозмовники УП також розповіли, що він пов'язаний з консорціумом «КАМпарітет», який у 2024-2025 роках отримав чотири коштовні активи в управління, серед них - Будинок профспілок на майдані Незалежності. Загалом це єдина приватна компанія, якій менш ніж за рік діяльності вдалося виграти одразу в чотирьох конкурсах АРМА на пошук управителя.

Журналісти вказують, що першим директором «КАМпарітету» став Тарас Голуб, який працював на посаді з травня і до жовтня 2024-го, а перед тим - до березня того ж року - був радником Стефанішиної. А от ексчоловіка посадовиці з Голубом пов'язує неурядова організація European Ukrainian Council for Cooperation and Development: перший підписував меморандуми від її імені, а другий - був співзасновником.

Серед іншого УП встановила, що колишній колега Михайла Стефанішина з часів роботи в Департаменті кіберполіції Національної поліції - Віталій Чубаєвський - наразі працює в АРМА на посаді директора департаменту розшуку активів. Тож, припускають журналісти, він розшукує активи, які згодом в управління може отримати «КАМпарітет».

Окрім того, видання вважає, що експодружжя Стефанішиних залишається у добрих стосунках, адже наприкінці 2022-го - через 5 років після розлучення - посадовиця взяла колишнього чоловіка на зустріч з митрополитом Епіфанієм.

Сама ж Стефанішина це відкинула: «Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів».

Як запевнила тодішня віцепремʼєрка, «життєва історія тривалістю в 13 років», пов'язана з Михайлом Стефанішиним, не має жодного стосунку до її діяльності або нинішнього життя. Вона додала, що її ексчоловік - це «окрема людина», з якою вона розлучилася 7 років тому.