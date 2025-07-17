Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.

Зеленський був присутній на засіданні близько 30 хвилин: дякував колишньому премʼєр-міністру Денису Шмигалю за роботу, представляв нову очільницю уряду Юлію Свириденко і міністрів.

Першим віцепрем'єром в оновленому уряді буде віцепремʼєр з інновацій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінекономіки, Мінекології та Мінагро обʼєднають в одне відомство, яке очолить Олексій Соболев. Він був першим заступником Свириденко в Міністерстві економіки.

Ще один заступник Свириденко Тарас Качка стане віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної. Зеленський нічого не говорив на засіданні фракції про ймовірне призначення Стефанішиної послом України при Євросоюзі або в США.

Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін - перший заступник міністра фінансів.

Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук, яка донедавна була главою Мінекології. Натомість Галущенко стане міністром юстиції.

Міністерство культури після звільнення Миколи Точицького тимчасово буде без очільника. Кандидата на посаду міністра досі підбирають. Від міністерства планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній із агенцій, підпорядкованих безпосередньо премʼєр-міністерці Юлії Свириденко.

Збережуть свої посади в уряді віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Голосування за призначення членів оновленого уряду планується на засіданні парламенту 17 липня.