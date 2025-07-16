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Сметанін знову очолить «Укроборонпром», Мінстратегпром об'єднають з Міноборони – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що очільником акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", яке об'єднує найбільші державні підприємства в оборонній галузі, стане нинішній в.о голови Мінстратегпрому Герман Сметанін.
Також, за словами президента, міністерство оборони відповідатиме не лише за військову сферу, а й керуватиме стратегічними галузями промисловості. Це може означати майбутнє злиття двох міністерств.
"Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях - біля 40 %. Це вже значно більше, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. (...) Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду", - написав президент.
Герман Сметанін раніше вже очолював "Укроборонпром" у 2023-му році, однак згодом його призначили очільником Мінстратегпрому. До цього він працював у менджменті кількох бронетанкових підприємств.
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